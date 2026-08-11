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Виллы в Кушадасы, Турция

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23 объекта найдено
Вилла 7 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 7 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Этаж 1/2
Просторные отдельные виллы с бассейнами и террасами в окружении природы в Кушадасы, Айдын Ку…
$1,05 млн
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Вилла 6 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 6 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Этаж 1/3
Просторные виллы с бассейнами рядом с полями для гольфа в Кушадасы, Айдын Кушадасы – популяр…
$1,51 млн
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Вилла 6 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 6 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 445 м²
Этаж 1/3
Отдельные виллы с видом на море рядом с пляжем в Кушадасы, Кадынларденизи Виллы на продажу р…
$1,83 млн
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Просторные отдельные виллы с террасами в окружении природы в Кушадасы Кушадасы — живописный …
$589,433
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Вилла 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Вилла 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Этаж 1/2
Отдельные и сдвоенные виллы с видом на море в пешей доступности от повседневных удобств в Ай…
$358,283
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Вилла 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Вилла 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
$7,85 млн
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Отдельные дома рядом с пляжем и объектами инфраструктуры в Кушадасы, Айдын Стильные дома рас…
$970,397
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Этаж 1/2
Отдельные и сдвоенные виллы с видом на море в пешей доступности от повседневных удобств в Ай…
$453,054
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
Этаж 1/3
Новые виллы с просторными садами рядом с инфраструктурой в Кушадасы Виллы расположены в райо…
$1,88 млн
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Вилла 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Вилла 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
Стильные виллы с бассейнами и садами в Давутларе, Кушадасы Эти элегантные виллы расположены …
$368,684
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Вилла 6 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 6 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 391 м²
Этаж 1/3
Отдельные виллы с видом на море, бассейнами и террасами в Кушадасы Кушадасы – один из самых …
$883,266
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Вилла 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Вилла 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Просторные двухквартирные виллы в Кушадасы среди природы Кушадасы — живописный портовый горо…
$453,054
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Этаж 1/3
Отдельностоящая вилла с частным бассейном в живописном районе в Айдыне, Кушадасы Эта элегант…
$1,75 млн
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Вилла 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Вилла 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Количество этажей 3
$11,63 млн
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Просторные отдельные виллы с бассейнами и террасами в окружении природы в Кушадасы, Айдын Ку…
$465,907
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Этаж 1/2
Новые меблированные виллы с бассейнами в Гюзельчамлы, Кушадасы Кушадасы — один из самых попу…
$466,434
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Вилла 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Вилла 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Этаж 1/2
Элегантные виллы с бассейном рядом с пляжем и развитой инфраструктурой в Давутларе, Кушадасы…
$358,283
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Этаж 1/2
Отдельные виллы с личным бассейном и садом в Кушадасы, Айдын Стильные виллы находятся в комп…
$929,175
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Новые современные виллы в Кушадасы с террасами и бассейнами Кушадасы — это популярный портов…
$896,870
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Вилла 7 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 7 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Этаж 1/1
Отдельный одноэтажный дом рядом с пляжем в Кушадасы Кушадасы, расположенный рядом с древним …
$1,20 млн
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Вилла 6 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 6 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Этаж 1/2
Отдельные виллы среди природы и рядом с пляжем в Кушадасы Кушадасы — популярный портовый гор…
$640,622
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Вилла 5 комнат в Кушадасы, Турция
Вилла 5 комнат
Кушадасы, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Этаж 1/2
Отдельные виллы в Кушадасы, Айдын, подходящие для проживания круглый год Виллы на продажу ра…
$1,08 млн
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Вилла 4 комнаты в Кушадасы, Турция
Вилла 4 комнаты
Кушадасы, Турция
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 499 м²
Количество этажей 2
Всего номеров: 42 -этажное здание2   полВ стадии строительства: дизайнМоре в   800   mБалкон…
$570,389
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