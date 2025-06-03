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Виллы в Муратпаше, Турция

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66 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
НАША ВИЛЛА С САДОМ ПЛОЩАДЬЮ 200 М2 ИМЕЕТ ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ И ЗАПАДНЫЙ ФАСАДЫ И ПЛОЩАДЬ 3+1 175 М…
$574,041
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 7
Площадь 350 м²
Продаются 24 эксклюзивные виллы, расположенные в живописном районе Эрменек, города Анталия. …
$858,228
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Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
This luxury complex in Antalya Muratpaşa is being built on a plot of 8.656m2 with a total of…
$1,15 млн
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 677 м²
Количество этажей 3
Виллы с видом на море и крепость в Аланье, Каргыджак. Виллы в Аланье, Каргыджак, будут включ…
$1,14 млн
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Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Отдельная вилла с панорамным видом в Алании, Тепе Вилла находится в районе Тепе – одном из с…
$1,92 млн
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 5
Площадь 195 м²
Мы рады представить Вам новый инвестиционный проект вилл, расположенный в районе Муратпаша, …
$635,088
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Представляем Вашему вниманию готовый жилой комплекс апартаментов и вилл в новом районе Антал…
$572,152
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 265 м²
Виллы с частным бассейном и круглосуточной охраной в Аланье. Виллы в Аланье, Каргыджак, пред…
$1,03 млн
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 5
Площадь 280 м²
Представляем вашему вниманию новый инвестиционный проект вилл расположенных в микрорайоне То…
$806,734
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 5
Площадь 600 м²
Добро пожаловать в ваш новый дом, где роскошь встречается с современными технологиями! Эта у…
$660,721
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Виллы в Аланье, Тепе,с собственным бассейном и садом Аланья — один из самых известных прибре…
$1,65 млн
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Вилла 9 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 9 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 9
ИНТЕРЬЕРБалконАнкастре набор из 3Двойное остеклениеОткрытая кухняДжакузиТеррасаГазовое отопл…
$705,436
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
Стильные Виллы для Спокойной Жизни с Видом на Море в Аланье. Стильные виллы в Аланье, Тепе, …
$1,30 млн
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Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 650 м²
Отдельные виллы с личными бассейнами в Алании, Тепе, с панорамным видом на город Алания – од…
$3,35 млн
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Частный Дом с Собственным Бассейном в Аланье. В доме в Аланье, Каргыджак, есть частный бассе…
$525,405
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 5
Площадь 210 м²
Уникальный инвестиционный проект представляет вам возможность стать владельцем роскошной вил…
$549,266
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 8
Площадь 350 м²
Представляем Вам проект современных вилл, расположенных в элитном районе города Анталии. Это…
$938,329
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Дома с видом на море с системой «умный дом» в Аланье, Анталия Великолепные отдельные дома ра…
$3,01 млн
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Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
ТИП НЕДВИЖИМОСТИ :ТРИПЛЕКС ВИЛЛА ОКРУГ : МУРАТПАША     РАЙОН : ЕРМЕНЕК ГОД ПОСТРОЙКИ : 20…
$1,34 млн
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Виллы с видом на море и природу в Каргыджаке, Аланья, с системой «умный дом» Каргыджак – оди…
$1,24 млн
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 6
Площадь 550 м²
Продается роскошная вилла с уникальным дизайном и премиальными условиями! Ищете дом мечты, г…
$1,01 млн
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Вилла 9 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 9 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 9
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 305 м²
Дома с Панорамным Видом и Бассейном в Алании, Анталия Стильные дома расположены в Бекташе – …
$1,81 млн
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 5
Площадь 200 м²
Преимущества: Материалы и оборудование: Лакированный кухонный шкаф Hafele. Встроенный наб…
$978,036
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Antalya, Kaş Location -Kalkan district -Stunning sea view - 9 villas -4 villas f…
$976,299
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 6
Площадь 600 м²
Представляем вашему вниманию униканикальный комплекс вилл в микрорайоне Мола Юсуф, Коньяалты…
$1,37 млн
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Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 325 м²
Приготовьтесь открыть для себя ультра-роскошные 7-комнатные виллы в районе Эрменек, одном из…
$1,08 млн
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 5
Площадь 250 м²
Представляем вам новый инвестиционный проект под гражданство  в Дошемеалты.Дошемалты — это р…
$489,190
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
В Фенер Конаклары, названном в честь популярного района Анталии, вас ждет эта уникальная тре…
$4,54 млн
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 5
Площадь 210 м²
Представлен на продажу проект строительства виллы на финальном этапе. Расположены виллы в ра…
$457,721
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Вилла со стильным дизайном недалеко от моря в Аланье, Конаклы Район Конаклы, расположенный в…
$426,477
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