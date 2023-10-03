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Виллы с видом на горы в Турции

Анталья
1216
Sekerhane Mahallesi
710
Аланья
709
Эгейский регион
279
Мугла
213
Мраморноморский регион
115
Стамбул
90
Центральная Анатолия
72
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494 объекта найдено
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Деревня калкан, Турция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Вилла представляет собой потрясающе красивый новый дом в современном стиле, расположенный на…
€1,45 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Белек, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Белек, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Представлена на продажу вилла, расположенная в курортном городе Белек, находящийся к востоку…
€400,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Yenibagarasi Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
  Г. Измир Район Фоча Енибаарасы   С невероятно красивым видом и бассейном На…
€715,652
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Средиземноморский регион, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Средиземноморский регион, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Представляем вашему вниманию роскошную виллу в современном стиле, расположенную в живописном…
€1,10 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Анталья, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Анталья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Представляем вам новый инвестиционный проект под гражданство  в Дошемеалты. Дошемалты — это…
€738,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Представляем Вашему вниманию восхитительную виллу, которая сочетает в себе роскошь, комфорт …
€560,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Фетхие, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Фетхие, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Представлена на продажу строящаяся вилла, расположенная в 30 минутах от центра Фетхие, в 25 …
€220,000
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Деревня калкан, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Представьте себе шикарную виллу с полной панорамой на море. Эта вилла обладает захватывающим…
€1,68 млн
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Аланья, Турция
Вилла 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Аланья, расположенная на потрясающем средиземноморском побережье Турции, стала популярным ме…
€475,000
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море в Инжекум, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с видом на море
Инжекум, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 1 000 м²
Расположенная на очаровательной Турецкой Ривьере, Аланья издавна славилась своей пленительно…
€440,000
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Niluefer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Этаж 1/2
Просторные Отдельные Виллы с 4 Спальнями в Бурсе, Нилюфер. Отдельные виллы в Бурсе расположе…
€688,000
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Махмутлар центр, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Махмутлар центр, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 3
3 + 1 Вилла на продажу в Алании Каргичакской области с гарантией собственности Redtower. Кв…
€355,000
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море в Алания, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с видом на море
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 282 м²
Количество этажей 2
Райские виллы ARCADIA VIEW в самом сердце Алании от NSM Construction.   С огромным удо…
€1,55 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Geyikbayiri, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Geyikbayiri, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Частный Дом с Бассейном и Автостоянкой в Анталии, Коньяалты. Частный дом расположен в Антали…
€3,07 млн
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 400 м²
Количество этажей 3
3-Этажный Дом с Гарантированным Доходом от Аренды в Фетхие, Оваджик Дом с планировкой 6+1 ра…
€1,16 млн
Вилла 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 1 спальня с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 175 м²
Этаж 1/2
Отдельные Виллы с Частным Бассейном в Фетхие, Мугла. Виллы с шикарным дизайном расположены в…
€482,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Алания, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Этаж 2/2
Полностью Меблированная Отличная Вилла с Панорамным Видом Старинный особняк на продажу имеет…
€2,36 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Kiris, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Kiris, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 2/2
Отдельно Стоящие Виллы для Роскошной Жизни в Кемере Виллы в Кемере расположены в одном из са…
€1,60 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Ортахисар, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Ортахисар, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 177 м²
Количество этажей 3
Элитные Виллы с Видом на Море и Природу в Трабзоне Ортахисар. Виллы на продажу находятся в р…
€476,000
Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы в Akyazi, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с видом на море, с видом на горы
Akyazi, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 390 м²
Количество этажей 3
Роскошные Дома с Видом на Море и Частными Садами в Ортахисаре, Трабзон. Элитные дома располо…
€516,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Махмутлар центр, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 677 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы на Продажу в Алании, Каргыджак с Частным Бассейном и Садом Виллы на продажу …
€1,25 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Кемер, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Кемер, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Стильная Вилла с Собственным Садом в Кемере Отдельная вилла расположена в Кемере в районе Ча…
€549,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 937 м²
Количество этажей 3
Роскошная Вилла с Собственным Бассейном и Садом в Фетхие, Хисароню Современная вилла располо…
€1,15 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 260 м²
Этаж 1/3
Роскошные Виллы с Видом на Природу в Хисароню, Оваджик Роскошные виллы с современным дизайно…
€770,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 3
Роскошный Трехэтажный Дом с Частным Садом и Бассейном в Фетхие, Мугла Роскошная вилла распол…
€926,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 190 м²
Количество этажей 3
Трехэтажные Виллы с Видом на Природу в Мугле, Фетхие Отдельные виллы расположены в районе Хи…
€735,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Новая 3-Этажная Отдельная Вилла в Хисароню, Олюдениз Трехэтажная вилла в современном стиле р…
€914,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Роскошные Отдельные Виллы с Видом на Море, Город и Крепость в Алании, Анталия Виллы с соврем…
€890,000
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аланья, Турция
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аланья, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 3
Роскошные Отдельные Виллы с Видом на Море, Город и Крепость в Алании, Анталия Виллы с соврем…
€790,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Karakecililer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Karakecililer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 775 м²
Количество этажей 3
Отдельная Вилла с Бассейном в Фетхие, Олюдениз Отдельная трехэтажная вилла в современном сти…
€752,000

Параметры недвижимости в Турции

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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