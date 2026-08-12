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Виллы с бассейном в Турции

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58 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Олюдениз, Турция
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Вилла 5 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Новая вилла премиум-класса в одном из самых живописных районов Фетхие — идеальное сочетание …
$500,000
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Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Этаж 2
Для гражданства Что вы получаете: Просторная вилла планировки 4+1 с общей площадью 280 м², …
$809,757
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 336 м²
Этаж 1/6
Что вы получаете: Премиальные виллы в проекте с панорамным видом на Средиземное море. О ст…
$3,46 млн
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LDV InvestLDV Invest
Вилла 4 комнаты в Калкан, Турция
Вилла 4 комнаты
Калкан, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Количество этажей 3
Есть дома, которые производят впечатление. А есть те, в которые влюбляешься с первого взгляд…
$1,37 млн
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Вилла 5 комнат в Убе, Турция
Вилла 5 комнат
Убе, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для инвестиций Что вы получаете: Роскошные виллы в горах района Оба, Алани…
$649,217
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Вилла 4 комнаты в Кумлуджа, Турция
Вилла 4 комнаты
Кумлуджа, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Вилла с душой в Караёзе — райское место для жизни и отдыха Просторная вилла 310 м² с потр…
$525,000
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 462 м²
Этаж 1/13
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса с панора…
$968,790
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Вилла 5 комнат в Фетхие, Турция
Вилла 5 комнат
Фетхие, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
Жить у воды — мечта, которая может стать реальностью. В центре Фетхие, всего в 150 метрах…
$550,000
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Вилла 6 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 6 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
На территории площадью 10 700 м² расположено 12 уникальных вилл, каждая площадью около 600 м…
$4,00 млн
НДС
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Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 680 м²
Этаж 1/3
Для аренды Что вы получаете: Роскошная вилла 5+2 в районе Бекташ с потрясающим видом на мор…
$1,81 млн
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 3+1 в тихом, престижном районе Бект…
$691,170
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Вилла 6 комнат в Олюдениз, Турция
Вилла 6 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Вилла, где сочетаются пространство, качество и приватность   Предлагается к продаже пр…
$600,248
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 455 м²
Этаж 5/5
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллу в уникальном проекте в …
$1,15 млн
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 298 м²
Этаж 1/7
Что вы получаете: Готовая роскошная вилла 3+1 в районе Тепе. О строительстве: Строительств…
$3,74 млн
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 248 м²
Количество этажей 3
Если вы мечтаете о собственном доме у Средиземного моря, где каждый день начинается с потряс…
$558,802
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Вилла 5 комнат в Олюдениз, Турция
Вилла 5 комнат
Олюдениз, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 488 м²
Количество этажей 3
Реальная недвижимость YILTAŞ HOMES REAL ESTATEРасположенная в Хисарёню, одном из самых ценны…
Цена по запросу
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Homes Gayrimenkul
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Современные виллы с приватным бассейном в престижном районе Güzelbağ, Muratpaşa Элегантна…
$743,164
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Вилла 4 комнаты в Konakli, Турция
Вилла 4 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы премиум класса в 200 ме…
$756,395
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТА:   Частный бассейн     Частный пляж    Вид на море     Общие бассейн…
$730,519
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Вилла 5 комнат в Faralya, Турция
Вилла 5 комнат
Faralya, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Вилла у моря в Фаралии — место, где природа становится частью вашей жизни Есть места, кот…
$680,000
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Вилла 4 комнаты в Konakli, Турция
Вилла 4 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/5
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы в районе Паяллар с возм…
$1,72 млн
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 512 м²
Этаж 1/3
Для гражданства Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Новый проект из двух премиаль…
$2,88 млн
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Вилла 4 комнаты в Бодрум, Турция
Вилла 4 комнаты
Бодрум, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Роскошные виллы 3+1 в заповедной зоне полуострова Бодрум В самом сердце живописного район…
$900,000
НДС
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Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 2
Представляем вам новый инвестиционный проект под гражданство  в Дошемеалты. Дошемалты — это…
$372,000
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Вилла 4 комнаты в Konakli, Турция
Вилла 4 комнаты
Konakli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Этаж 1
Что вы получаете: просторную виллу 3+1 площадью 180 м², полностью меблированный дом, част…
$490,275
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Вилла 5 комнат в Бодрум, Турция
Вилла 5 комнат
Бодрум, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Вилла в жилом комплексе FABAY в заливе Адабюкю один из лучших вариантов для проживания и про…
$775,890
НДС
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Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 626 м²
Этаж 1
Для гражданства Что вы получаете: 2 роскошные виллы премиум-класса в процессе строительства…
$1,50 млн
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Вилла 4 комнаты в Кемер, Турция
Вилла 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с собственным бассейном в Кемере — готова к заселению Представьте утро …
$411,598
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Вилла 5 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 5 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 434 м²
Этаж 1/3
Для аренды Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 4+1 с панорамным видом в горах района Те…
$2,20 млн
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Вилла 4 комнаты в Фетхие, Турция
Вилла 4 комнаты
Фетхие, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 3
🏡 Вилла в Узюмлю, Фетхие 15 минут до моря, тихая локация на возвышенности, в окружении хв…
$1,000,000
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