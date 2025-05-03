Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Вилла
  5. Поле для гольфа

Виллы около гольф-клуба в Турции

Стамбул
3
Анталья
23
Аланья
34
Бодрум
9
Показать больше
Вилла Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 4 комнаты в Махмутлар, Турция
Вилла 4 комнаты
Махмутлар, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 298 м²
Этаж 4
Отличное предложение для соискателей вилл!  Найти виллу в  элитном ЖК  с концепцией "город в…
Цена по запросу
Оставить заявку
Вилла 5 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 5 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Этаж 1
Для тех, кто предпочитает единение с природой, тишину и горный воздух суете большого города …
Цена по запросу
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Турции

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти