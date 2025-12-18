Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы в Пендике, Турция

Вилла в Sapanca Sokak, Турция
Вилла
Sapanca Sokak, Турция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 601 м²
Palais Nature
$2,67 млн
Вилла в Sapanca Sokak, Турция
Вилла
Sapanca Sokak, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
Cielo Sapanca
$159,000
Вилла в Пендик, Турция
Вилла
Пендик, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 192 м²
Special Peak
$401,224
Вилла в Пендик, Турция
Вилла
Пендик, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Special Peak
$500,059
Вилла в Sapanca Sokak, Турция
Вилла
Sapanca Sokak, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Vallée Verte
$708,224
