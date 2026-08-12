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Виллы в Мраморноморском регионе, Турция

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Стамбул
93
Фатих
93
Бейликдюзю
35
Ялова
3
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263 объекта найдено
Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Coastline Gardens
$926,281
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Вилла 4 комнаты в , Турция
Вилла 4 комнаты
, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
$12,50 млн
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Вилла 7 комнат в Gullu Sokak, Турция
Вилла 7 комнат
Gullu Sokak, Турция
Число комнат 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 465 м²
Этаж 2/2
$97,43 млн
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DD CO DEDD CO DE
Вилла в Эюп, Турция
Вилла
Эюп, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 152 м²
Canonic Vita
$706,000
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Вилла 11 комнат в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 11 комнат
Бююкчекмедже, Турция
Число комнат 11
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 876 м²
Количество этажей 2
Отдельные виллы с частными бассейнами в Стамбуле, Бююкчекмедже Виллы в Стамбуле расположены …
$4,20 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Celinen Villas
$338,275
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 380 м²
Green Valley Villas
$1,09 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 79 м²
Bosphorus Deluxe
$216,000
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Вилла в Эюп, Турция
Вилла
Эюп, Турция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 115 м²
Canonic Vita
$648,000
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 5
Площадь 455 м²
Hillcrest Villas
$3,50 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Bosphorus Deluxe
$182,871
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Вилла в Башакшехир, Турция
Вилла
Башакшехир, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 294 м²
Loire Mansion
$902,000
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 842 м²
Persephone Villas
$1,98 млн
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Вилла в Пендик, Турция
Вилла
Пендик, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 255 м²
Special Peak
$500,059
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 4
Площадь 235 м²
Hillcrest Villas
$1,88 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 407 м²
Lake Valley Villas
$572,000
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Вилла в Sapanca Sokak, Турция
Вилла
Sapanca Sokak, Турция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 601 м²
Palais Nature
$3,15 млн
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Вилла в Эюп, Турция
Вилла
Эюп, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
Canonic Vita
$358,000
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Bosphorus Deluxe
$310,085
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Petunia Villas Houses
$459,827
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Вилла 5 комнат в Шиле, Турция
Вилла 5 комнат
Шиле, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Количество этажей 2
Виллы с садом и бассейном в тихом районе Стамбула Виллы расположены на азиатской стороне Ста…
$503,174
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Вилла в , Турция
Вилла
, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 181 м²
Project располагается на территории площадью 896.362 м2 с виллами разных размеров от 152 до …
$647,135
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Вилла в Бейликдюзю, Турция
Вилла
Бейликдюзю, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Greymark
$435,000
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
La Nature Residence
$240,515
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 532 м²
Valley Vista Villa
$2,68 млн
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Вилла в Fevzi Cakmak Caddesi, Турция
Вилла
Fevzi Cakmak Caddesi, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 510 м²
MaiView
$1,55 млн
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Вилла 4 комнаты в 17, Турция
Вилла 4 комнаты
17, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
$12,79 млн
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Lake Valley Villas
$440,000
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Вилла в Фатих, Турция
Вилла
Фатих, Турция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 395 м²
Lovinya Villas
$897,000
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Вилла 4 комнаты в Kemer Bulvari, Турция
Вилла 4 комнаты
Kemer Bulvari, Турция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
$9,24 млн
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Параметры недвижимости в Мраморноморском регионе, Турция

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
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