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Виллы в Мраморноморский регион, Турция

Стамбул
91
Бююкчекмедже
16
Бурса
13
Бейликдюзю
10
Коджаэли
7
Силиври
4
Bahcelievler Mahallesi
3
Besevler Mahallesi
3
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114 объектов найдено
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города в Sarimese, Турция
Вилла 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, в центре города
Sarimese, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
New modern villa for sale in Kocaeli,Turkey 4 rooms 3 bedrooms,fully open windows with ga…
€184,755
Вилла 4 спальни в Башакшехир, Турция
Вилла 4 спальни
Башакшехир, Турция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 179 м²
Количество этажей 3
Наличие и стоимость таунхаусов уточняйте у наших специалистов. Проект расположен в районе…
€513,525
Вилла 3 спальни в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 3 спальни
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 357 м²
Количество этажей 2
Крытый плавательный бассейн; Гардеробная; Сауна; Парная; Фитнес; Многофункциональный за…
€1,69 млн
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 5
Площадь 289 м²
Роскошные виллы в окружения природы с технологией умного дома в Стамбуле, Чекмекёй.Продается…
€2,08 млн
Вилла 6 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 6 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Площадь 769 м²
Проект расположен в районе Бююкчекмедже в европейской части Стамбула, а именно в районеКент,…
€1,98 млн
Вилла 6 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 6 спален с террасой, с vid na more, с охраняемой территорией
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Площадь 310 м²
Роскошные просторные виллы в районе Бейликдюзю/Гурпынар. Планировки: 6+1 7+1 Площадь 310 м…
€700,000
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Площадь 230 м²
Комплекс современных вилл в Силиври.  Проект подходит для получения гражданства.Oбщая площад…
€760,480
Вилла с террасой, с холодильником, с плитой в Мраморноморский регион, Турция
Вилла с террасой, с холодильником, с плитой
Мраморноморский регион, Турция
Площадь 695 м²
Продается вилла в 170 км от центра Стамбула или в 100 км от азиатской части Стамбула. Вилла …
€4,00 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Площадь 200 м²
€1,59 млн
Вилла 5 спален с зоной для барбекю в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 5 спален с зоной для барбекю
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 375 м²
Этаж 1/3
Вилла 5+2 в Бахчешехире Представляем Вашему вниманию виллу 5+2 в уютном жилом комплек…
€484,200
Вилла 3 спальни с зоной для барбекю, с консьержем в Бейликдюзю, Турция
Вилла 3 спальни с зоной для барбекю, с консьержем
Бейликдюзю, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в Бейликдюзю Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с …
€1,02 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Силиври, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Силиври, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 486 м²
Количество этажей 2
Новый комплекс вилл в Силиври Представляем Вашему вниманию новый комплекс вилл с собс…
€1,09 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с тренажерным залом, с детской площадкой
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
Новая масштабная резиденция вилл в Бахчешехире Представляем Вашему вниманию новую мас…
€834,000
Вилла 7 спален с бассейном, с зоной для барбекю, с консьержем в Чекмекёй, Турция
Вилла 7 спален с бассейном, с зоной для барбекю, с консьержем
Чекмекёй, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 538 м²
Количество этажей 3
Элитная резиденция вилл в Чекмекёй Представляем Вашему вниманию элитную резиденцию ви…
€1,67 млн
Вилла 1 спальня с детской площадкой, с крытой парковкой, с зоной для барбекю в Аташехир, Турция
Вилла 1 спальня с детской площадкой, с крытой парковкой, с зоной для барбекю
Аташехир, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 81 м²
Количество этажей 10
Новый элитный комплекс в Аташехире Рады Вам представить новый элитный комплекс с собс…
€450,000
Вилла 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Эюпсултан, Турция
Вилла 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Эюпсултан, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 108 м²
Количество этажей 5
Новая элитная резиденция в Эюпсултане Рады вам представить новую элитную резиденцию с…
€610,000
Вилла 55 спален с бассейном, с детской площадкой, с крытой парковкой в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 55 спален с бассейном, с детской площадкой, с крытой парковкой
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 240 м²
Количество этажей 23
Новая резиденция вилл в Бахчешехире Представляем Вашему вниманию новую резиденцию вил…
€990,000
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Niluefer, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Niluefer, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 213 м²
Этаж 1/2
Просторные Отдельные Виллы с 4 Спальнями в Бурсе, Нилюфер. Отдельные виллы в Бурсе расположе…
€683,000
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 896 м²
Количество этажей 3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€2,53 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 476 м²
Количество этажей 3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€1,33 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бююкчекмедже, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бююкчекмедже, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 417 м²
Количество этажей 3
Отдельные Дома в Окружении Природы в Стамбуле, Бююкчекмедже. Отдельные дома с большими садам…
€1,21 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Yoeruekali, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Yoeruekali, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 500 м²
Этаж 1/3
Дома с Собственным Бассейном в Муданья, Бурса. Дома в роскошном комплексе построены в живопи…
€683,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Mahmudiye, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Mahmudiye, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 295 м²
Количество этажей 2
Просторные Виллы с Эксклюзивным Дизайном Рядом с Озером Сапанджа в Сакарье Виллы расположены…
€707,000
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 850 м²
Количество этажей 4
Просторная Отдельная Вилла в Стамбуле Рядом с Пляжем. Предлагаемая на продажу просторная вил…
€9,12 млн
Вилла 5 спален с парковка, с c ремонтом в Силиври, Турция
Вилла 5 спален с парковка, с c ремонтом
Силиври, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 590 м²
Количество этажей 2
Отдельные Дома с Бассейном в Силиври, Стамбул. Роскошные двухэтажные дома расположены в Сили…
€1,15 млн
Вилла 4 спальни с парковка, с c ремонтом в Силиври, Турция
Вилла 4 спальни с парковка, с c ремонтом
Силиври, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 486 м²
Количество этажей 2
Отдельные Дома с Бассейном в Силиври, Стамбул. Роскошные двухэтажные дома расположены в Сили…
€1,04 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Силиври, Турция
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Силиври, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 276 м²
Количество этажей 2
Виллы в Стиле Бунгало в Стамбуле Среди Природы в Силиври. Виллы в стиле бунгало расположены …
€200,000
Вилла 7 спален с балконом, с парковка в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 7 спален с балконом, с парковка
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 384 м²
Количество этажей 3
Отдельные Виллы с Просторным Садом в Бейликдюзю, Стамбул. Проект, построенный на участке пло…
€1,20 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Мраморноморский регион, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Мраморноморский регион, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 423 м²
Количество этажей 4
Виллы с Видом на Море Возле Пристани в Стамбуле, Бейликдюзю. Виллы с видом на море расположе…
€1,06 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Uelkue, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Uelkue, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 310 м²
Этаж 1/2
Стильные Виллы с Частным Садом и Бассейном в Бурсе, Муданья. Виллы расположены в престижном …
€608,000

Параметры недвижимости в Мраморноморский регион, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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