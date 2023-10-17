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Виллы в Doesemealti, Турция
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24 объекта найдено
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Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Doesemealti, Турция
5
271 м²
С красивыми виллами в районе Дёшемеалты, Антальи, вы перенесетесь в удивительный мир роскоши…
€1,14 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
400 м²
2
Элегантная вилла с бассейном рядом с лесом в Дёшемеалты в Анталии Откройте для себя эту элег…
€803,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
270 м²
2
Отдельные Дома со Стильным Дизайном и Бассейнами в Дошемеалты, Анталия Дома состоят из 4 спа…
€598,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
276 м²
2
Дома с хобби-садом и частным бассейном в Анталии Дошемеалты Дома расположены в проекте, сост…
€752,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
6
4
400 м²
2
Изысканная вилла, уютно устроившаяся среди природы в Анталии Дёшемеалты Откройте для себя эт…
€1,03 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Doesemealti, Турция
5
2
296 м²
2
Новый элитный комплекс вилл в Дёшемеалты Представляем Вашему вниманию новый новый эли…
€752,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
7
5
360 м²
2
Шикарная Вилла в Алтынкале, Анталия, с 4 Ванными Комнатами. Вилла расположена в Дёшемеалты –…
€786,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
246 м²
2
Виллы с Видом на Лес в Спокойном Месте Дёшемеалты, Анталия. Отдельные виллы в Анталии находя…
€738,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
435 м²
Отдельная Эковилла с Роскошными Элементами в Дёшемеалты Вилла расположена в одном из быстро …
€2,25 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
6
4
230 м²
2
Современная Вилла с Персональным Садом в Дёшемеалты, Анталия Вилла с современным дизайном ра…
€500,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
6
3
380 м²
2
Новый Дом с Собственным Бассейном и Садом в Дёшемеалты Отдельностоящий дом находится в район…
€615,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
280 м²
2
Новые Виллы с Подогревом Полов в Районе Ешильбайыр, Дёшемеалты Виллы расположены в Ешилбайыр…
€769,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
6
3
271 м²
2
Отдельные Виллы Рядом с Лесом в Дёшемеалты, Анталия Виллы в комплексе расположены в микрорай…
€1,14 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
489 м²
Дома с Крытой Автостоянкой в Комплексе Рядом с Лесом в Дёшемеалты, Дюзлерджами Дома располож…
€1,14 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
374 м²
2
Просторные Виллы Рядом с Главной Дорогой в Дёшемеалты, Анталия Виллы на продажу расположены …
€1,14 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
254 м²
3
Виллы с Персональными Бассейнами и Системой Теплых Полов в Комплексе в Дёшемеалты, Анталия С…
€950,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
5
330 м²
2
Роскошные Дома с Индивидуальными Бассейнами в Анталии, Дёшемеалты Дома в микрорайоне Алтынка…
€1,35 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
6
5
494 м²
2
Роскошные Виллы с Видом на Природу в Анталии, Дюзлерчамы Виллы в Анталии расположены в район…
€902,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
3
500 м²
2
Дом с Роскошным Дизайном в Дёшемеалты, Анталия, с Собственным Бассейном Дом расположен в мик…
€854,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
589 м²
2
Виллы с Бассейном в Анталии, Дёшемеалты, с Видом на Лес. Роскошные виллы в Анталии расположе…
€1,75 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
6
4
398 м²
3
Отдельный Дом с Бассейном и Богатым Оснащением в Дёшемеалты, Анталия Частный дом расположен …
€683,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
6
6
538 м²
3
Отдельные Виллы с Лифтом, Генератором и Джакузи в Ешильбайыр, Дёшемеалты Роскошные отдельные…
€1,03 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Selimiye, Турция
5
4
365 м²
2
Дёшемалты — это район, который обладает естественной красотой и очаровательной атмосферой. Д…
€676,963
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Вилла 4 спальни
Doesemealti, Турция
1
4
276 м²
2
ID AN 24167 Район: Анталия, Дошемеалты Тип объекта:строящееся жилье Кол-во ком…
€441,000
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