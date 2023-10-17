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Виллы в Doesemealti, Турция

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24 объекта найдено
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Площадь 271 м²
С красивыми виллами в районе Дёшемеалты, Антальи, вы перенесетесь в удивительный мир роскоши…
€1,14 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Элегантная вилла с бассейном рядом с лесом в Дёшемеалты в Анталии Откройте для себя эту элег…
€803,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Отдельные Дома со Стильным Дизайном и Бассейнами в Дошемеалты, Анталия Дома состоят из 4 спа…
€598,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
Количество этажей 2
Дома с хобби-садом и частным бассейном в Анталии Дошемеалты Дома расположены в проекте, сост…
€752,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Изысканная вилла, уютно устроившаяся среди природы в Анталии Дёшемеалты Откройте для себя эт…
€1,03 млн
Вилла 4 спальни с бассейном, с сауной, с детской площадкой в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с сауной, с детской площадкой
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 296 м²
Количество этажей 2
Новый элитный комплекс вилл в Дёшемеалты Представляем Вашему вниманию новый новый эли…
€752,000
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 6 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 360 м²
Количество этажей 2
Шикарная Вилла в Алтынкале, Анталия, с 4 Ванными Комнатами. Вилла расположена в Дёшемеалты –…
€786,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 246 м²
Количество этажей 2
Виллы с Видом на Лес в Спокойном Месте Дёшемеалты, Анталия. Отдельные виллы в Анталии находя…
€738,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 435 м²
Отдельная Эковилла с Роскошными Элементами в Дёшемеалты Вилла расположена в одном из быстро …
€2,25 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
Современная Вилла с Персональным Садом в Дёшемеалты, Анталия Вилла с современным дизайном ра…
€500,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 380 м²
Количество этажей 2
Новый Дом с Собственным Бассейном и Садом в Дёшемеалты Отдельностоящий дом находится в район…
€615,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Количество этажей 2
Новые Виллы с Подогревом Полов в Районе Ешильбайыр, Дёшемеалты Виллы расположены в Ешилбайыр…
€769,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы Рядом с Лесом в Дёшемеалты, Анталия Виллы в комплексе расположены в микрорай…
€1,14 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 489 м²
Дома с Крытой Автостоянкой в Комплексе Рядом с Лесом в Дёшемеалты, Дюзлерджами Дома располож…
€1,14 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 374 м²
Количество этажей 2
Просторные Виллы Рядом с Главной Дорогой в Дёшемеалты, Анталия Виллы на продажу расположены …
€1,14 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 254 м²
Количество этажей 3
Виллы с Персональными Бассейнами и Системой Теплых Полов в Комплексе в Дёшемеалты, Анталия С…
€950,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Роскошные Дома с Индивидуальными Бассейнами в Анталии, Дёшемеалты Дома в микрорайоне Алтынка…
€1,35 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 494 м²
Количество этажей 2
Роскошные Виллы с Видом на Природу в Анталии, Дюзлерчамы Виллы в Анталии расположены в район…
€902,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Дом с Роскошным Дизайном в Дёшемеалты, Анталия, с Собственным Бассейном Дом расположен в мик…
€854,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 589 м²
Количество этажей 2
Виллы с Бассейном в Анталии, Дёшемеалты, с Видом на Лес. Роскошные виллы в Анталии расположе…
€1,75 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 398 м²
Количество этажей 3
Отдельный Дом с Бассейном и Богатым Оснащением в Дёшемеалты, Анталия Частный дом расположен …
€683,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 538 м²
Количество этажей 3
Отдельные Виллы с Лифтом, Генератором и Джакузи в Ешильбайыр, Дёшемеалты Роскошные отдельные…
€1,03 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером в Selimiye, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Selimiye, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 365 м²
Количество этажей 2
Дёшемалты — это район, который обладает естественной красотой и очаровательной атмосферой. Д…
€676,963
Вилла 4 спальни в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни
Doesemealti, Турция
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
Количество этажей 2
ID AN 24167   Район: Анталия, Дошемеалты Тип объекта:строящееся жилье Кол-во ком…
€441,000
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