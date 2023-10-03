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Виллы в Анталья, Турция
Sekerhane Mahallesi
711
Аланья
711
Doesemealti
20
Коньяалты
5
Кемер
4
Gazipasa
3
Вилла
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1 214 объектов найдено
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Вилла 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yalci, Турция
2
1
45 м²
3
Новая резиденция в центре Алании Рады Вам представить новую резиденцию с собственной …
€350,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
4
3
240 м²
2
В элитном районе Каргыджак на продажу выставлена двухэтажная, вилла планировки 3+1 с панорам…
€560,000
Рекомендовать
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
4
3
240 м²
2
В районе Каргыджак на продажу выставлена двухэтажная, вилла планировки 3+1 с панорамными вид…
€319,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
270 м²
2
Отдельные Дома со Стильным Дизайном и Бассейнами в Дошемеалты, Анталия Дома состоят из 4 спа…
€597,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
3
2
130 м²
1/1
Вилла 2+1 в Каргыджаке Рады Вам представить виллу 2+1 в уютном жилом комплексе с полн…
€324,500
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Алания, Турция
4
2
190 м²
2
Вилла 3+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированную виллу 3+1 в уютном жилом компле…
€385,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
Алания, Турция
3
2
120 м²
2
Вилла 3+1 в Тепе Представляем Вашему вниманию виллу 3+1 в уютном жилом комплексе с инфрас…
€264,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
5
4
276 м²
2
Дома с хобби-садом и частным бассейном в Анталии Дошемеалты Дома расположены в проекте, сост…
€750,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
4
3
220 м²
1/2
Вилла 3+1 в Каргыджаке Рады Вам представить виллу 3+1 в уютном жилом комплексе с инфр…
€660,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
6
4
400 м²
2
Изысканная вилла, уютно устроившаяся среди природы в Анталии Дёшемеалты Откройте для себя эт…
€1,04 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Kepez, Турция
5
3
300 м²
1
Просторный дом с садом в проекте Palm City в Анталье Дом на продажу, расположенный на участк…
€1,30 млн
Рекомендовать
Вилла
Махмутлар центр, Турция
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 3+1, общая площадь 190 квадратных …
€350,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
4
2
290 м²
1/2
Вилла 3+1 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию виллу 3+1 в уютном жилом комплекс…
€550,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
6
4
300 м²
1/2
Вилла 4+2 в Кестеле Рады Вам представить меблированную виллу 4+2 в уютном жилом компл…
€4,62 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Ciplakli, Турция
4
3
190 м²
1/2
Вилла 3+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированную виллу 3+1 в уютном жилом ко…
€385,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
4
2
220 м²
1/2
Вилла 3+1 в Кестеле Представляем Вашему вниманию меблированную виллу 3+1 в уютном жил…
€506,000
Рекомендовать
Вилла 6 спален с бассейном, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
8
2
275 м²
1/3
Вилла 6+2 в Бекташе Представляем Вашему вниманию виллу 6+2 в уютном жилом комплексе с…
€341,000
Рекомендовать
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
5
3
375 м²
2
Представляем новый роскошный проект вилл в районе Авсаллар. Комплекс окружен сосновым лесов …
€600,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Белек, Турция
6
6
330 м²
2
Дом с отдельным участком рядом с пляжем и гольф-полями в Анталии, Белеке Этот исключительный…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан, Турция
6
3
500 м²
2
Вилла представляет собой потрясающе красивый новый дом в современном стиле, расположенный на…
€1,45 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Белек, Турция
5
2
250 м²
2
Представлена на продажу вилла, расположенная в курортном городе Белек, находящийся к востоку…
€400,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Средиземноморский регион, Турция
5
200 м²
Кедровые парковые дома в современном жилом комплексе в Анталии.13 блоков, 26 независимых сек…
€460,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Средиземноморский регион, Турция
5
477 м²
Комплекс вилл в новом современном комплексе в районе Дошемеалты, расположенном в 10 км от п…
€975,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Алания, Турция
4
280 м²
В продаже отдельно стоящая вилла – уникальное расположение, большая территория, личный бассе…
€770,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Махмутлар центр, Турция
5
210 м²
Вилла расположена на возвышенности в районе курортного Махмутлара. Вокруг природа, кристаль…
€341,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Средиземноморский регион, Турция
5
242 м²
Частные элитные виллы, планировкой 4+1 в лучшем районе Анталии - Ларе. Жилой комплекс состои…
€700,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Средиземноморский регион, Турция
5
185 м²
Местоположение: Анталия Район: Кунду Тип объекта: новостройка Кол-во комнат: 4+1 Площадь: 1…
€555,000
Рекомендовать
Вилла 5 спален с террасой, с холодильником, с плитой
Белек, Турция
6
292 м²
Местоположение: Белек Район: Центр Белека Тип объекта: новостройка Кол-во комнат: 5+1 Площа…
€392,000
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Вилла 4 спальни с террасой, с basseyn
Белек, Турция
5
200 м²
Местоположение: Белек Район: Центр Белека Тип объекта: новостройка Кол-во комнат: 4+1 Площа…
€399,500
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Белек, Турция
5
210 м²
Location: Belek District: Belek Object type: new building Number of rooms: 4+1 Area: 210 m2…
€455,000
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Параметры недвижимости в Анталья, Турция
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