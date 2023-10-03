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Виллы в Анталья, Турция

Sekerhane Mahallesi
711
Аланья
711
Doesemealti
20
Коньяалты
5
Кемер
4
Gazipasa
3
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1 214 объектов найдено
Вилла 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Yalci, Турция
Вилла 1 спальня с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Yalci, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Количество этажей 3
Новая резиденция в центре Алании Рады Вам представить новую резиденцию с собственной …
€350,000
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с видеонаблюдением
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2
В элитном районе Каргыджак на продажу выставлена двухэтажная, вилла планировки 3+1 с панорам…
€560,000
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Этаж 2
В районе Каргыджак на продажу выставлена двухэтажная, вилла планировки 3+1 с панорамными вид…
€319,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Отдельные Дома со Стильным Дизайном и Бассейнами в Дошемеалты, Анталия Дома состоят из 4 спа…
€597,000
Вилла 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Махмутлар центр, Турция
Вилла 2 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Этаж 1/1
Вилла 2+1 в Каргыджаке Рады Вам представить виллу 2+1 в уютном жилом комплексе с полн…
€324,500
Вилла 3 спальни в Алания, Турция
Вилла 3 спальни
Алания, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 190 м²
Количество этажей 2
Вилла 3+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированную виллу 3+1 в уютном жилом компле…
€385,000
Вилла 3 спальни в Алания, Турция
Вилла 3 спальни
Алания, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Вилла 3+1 в Тепе Представляем Вашему вниманию виллу 3+1 в уютном жилом комплексе с инфрас…
€264,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 276 м²
Количество этажей 2
Дома с хобби-садом и частным бассейном в Анталии Дошемеалты Дома расположены в проекте, сост…
€750,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с зоной для барбекю в Махмутлар центр, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+1 в Каргыджаке Рады Вам представить виллу 3+1 в уютном жилом комплексе с инфр…
€660,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Doesemealti, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Doesemealti, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 400 м²
Количество этажей 2
Изысканная вилла, уютно устроившаяся среди природы в Анталии Дёшемеалты Откройте для себя эт…
€1,04 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Kepez, Турция
Вилла 4 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Kepez, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Просторный дом с садом в проекте Palm City в Анталье Дом на продажу, расположенный на участк…
€1,30 млн
Вилла в Махмутлар центр, Турция
Вилла
Махмутлар центр, Турция
Выставлена на продажу вилла в Каргыджаке.Планировка виллы 3+1, общая площадь 190 квадратных …
€350,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю в Махмутлар центр, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 290 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+1 в Каргыджаке Представляем Вашему вниманию виллу 3+1 в уютном жилом комплекс…
€550,000
Вилла 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю в Каракокали, Турция
Вилла 4 спальни с бассейном, с детской площадкой, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Этаж 1/2
Вилла 4+2 в Кестеле Рады Вам представить меблированную виллу 4+2 в уютном жилом компл…
€4,62 млн
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом в Ciplakli, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с сауной, с тренажерным залом
Ciplakli, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+1 в Джикджилли Рады Вам представить меблированную виллу 3+1 в уютном жилом ко…
€385,000
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю в Каракокали, Турция
Вилла 3 спальни с бассейном, с зоной для барбекю
Каракокали, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Этаж 1/2
Вилла 3+1 в Кестеле Представляем Вашему вниманию меблированную виллу 3+1 в уютном жил…
€506,000
Вилла 6 спален с бассейном, с зоной для барбекю в Аланья, Турция
Вилла 6 спален с бассейном, с зоной для барбекю
Аланья, Турция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 275 м²
Этаж 1/3
Вилла 6+2 в Бекташе Представляем Вашему вниманию виллу 6+2 в уютном жилом комплексе с…
€341,000
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат с парковкой, с бассейном, с сауной
Аланья, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 375 м²
Этаж 2
Представляем новый роскошный проект вилл в районе Авсаллар. Комплекс окружен сосновым лесов …
€600,000
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка в Белек, Турция
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с парковка
Белек, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
Количество этажей 2
Дом с отдельным участком рядом с пляжем и гольф-полями в Анталии, Белеке Этот исключительный…
€1,10 млн
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Деревня калкан, Турция
Вилла 5 спален со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Деревня калкан, Турция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Количество этажей 2
Вилла представляет собой потрясающе красивый новый дом в современном стиле, расположенный на…
€1,45 млн
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Белек, Турция
Вилла 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Белек, Турция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Представлена на продажу вилла, расположенная в курортном городе Белек, находящийся к востоку…
€400,000
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Средиземноморский регион, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Средиземноморский регион, Турция
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Кедровые парковые дома в современном жилом комплексе в Анталии.13 блоков, 26 независимых сек…
€460,000
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Средиземноморский регион, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Средиземноморский регион, Турция
Комнаты 5
Площадь 477 м²
Комплекс вилл  в новом современном комплексе в районе Дошемеалты, расположенном в 10 км от п…
€975,000
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Алания, Турция
Вилла 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Алания, Турция
Комнаты 4
Площадь 280 м²
В продаже отдельно стоящая вилла – уникальное расположение, большая территория, личный бассе…
€770,000
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Махмутлар центр, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Махмутлар центр, Турция
Комнаты 5
Площадь 210 м²
Вилла расположена на возвышенности в районе курортного Махмутлара. Вокруг природа, кристаль…
€341,000
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Средиземноморский регион, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Средиземноморский регион, Турция
Комнаты 5
Площадь 242 м²
Частные элитные виллы, планировкой 4+1 в лучшем районе Анталии - Ларе. Жилой комплекс состои…
€700,000
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Средиземноморский регион, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Средиземноморский регион, Турция
Комнаты 5
Площадь 185 м²
Местоположение: Анталия Район: Кунду Тип объекта: новостройка Кол-во комнат: 4+1 Площадь: 1…
€555,000
Вилла 5 спален с террасой, с холодильником, с плитой в Белек, Турция
Вилла 5 спален с террасой, с холодильником, с плитой
Белек, Турция
Комнаты 6
Площадь 292 м²
Местоположение: Белек Район: Центр Белека Тип объекта: новостройка Кол-во комнат: 5+1 Площа…
€392,000
Вилла 4 спальни с террасой, с basseyn в Белек, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с basseyn
Белек, Турция
Комнаты 5
Площадь 200 м²
Местоположение: Белек Район: Центр Белека Тип объекта: новостройка Кол-во комнат: 4+1 Площа…
€399,500
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Белек, Турция
Вилла 4 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Белек, Турция
Комнаты 5
Площадь 210 м²
Location: Belek District: Belek Object type: new building Number of rooms: 4+1 Area: 210 m2…
€455,000

Параметры недвижимости в Анталья, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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