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Виллы в Анталье, Турция

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Аланья
34
Муратпаша
133
Серик
43
Каш
51
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724 объекта найдено
Вилла в Исхаклы, Турция
Вилла
Исхаклы, Турция
$195,382
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Международное агентство недвижимости Habita
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Вилла 6 комнат в Аланья, Турция
Вилла 6 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 410 м²
Количество этажей 2
Вилла площадью 410 м.кв. с отделкой премиум-класса с городе Алания и в 650 метрах от побереж…
$805,388
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Вилла с собственным бассейном в охраняемом комплексе с видом на море Район Каргыджак — Jasm…
$346,725
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Alanya-home
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Вилла 4 комнаты в Biyikli, Турция
Вилла 4 комнаты
Biyikli, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Меблированный отдельный дом с бассейном в Дёшемеалты, Анталия Квартал Кованлык, расположенны…
$287,639
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Роскошная вилла 3+1 в Каргыджаке, Алания | Частный бассейн, Панорамный вид на море Предла…
$334,058
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Alanya-home
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Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 625 м²
Отдельностоящая дизайнерская смарт-вилла с бассейном и садом в Каргыджаке, Алания Каргыджак …
$1,91 млн
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Вилла 6 комнат в Каргыджак, Турция
Вилла 6 комнат
Каргыджак, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 3
Роскошная вилла 5+1 с панорамным видом на море в Каргыджаке, Алания Предлагается к продаж…
$529,885
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Alanya-home
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Вилла 6 комнат в Серик, Турция
Вилла 6 комнат
Серик, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 290 м²
Дом с 5 спальнями, частным бассейном и просторным садом в Белеке Белек — один из самых привл…
$641,441
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Вилла в Коньяалты, Турция
Вилла
Коньяалты, Турция
Количество спален 5
Площадь 350 м²
Nature Villas
$1,48 млн
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 270 м²
Количество этажей 3
Меблированная вилла с видом на море в Каше, на полуострове Чукурбаг Полуостров Чукурбаг — од…
$1,11 млн
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Вилла 5 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 5 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Этаж 2/2
$14,53 млн
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
ЦенаВилла, 3+1Этаж: 1, , 215m², €315,000
$362,466
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Вилла 7 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 7 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Отдельные Виллы с Системой «Умный Дом» на Лоне Природы в Алании, Бекташ Отдельные виллы в Ал…
$2,76 млн
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Вилла 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Вилла 4 комнаты
Муратпаша, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Этаж 1/2
Для гражданства Для инвестиций Что вы получаете: Виллы 3+1 в тихом, престижном районе Бект…
$691,170
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 220 м²
Подходит под Гражданство Турции и ВНЖ. Меблированная вилла с четырьмя спальнями с собстве…
$577,364
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Вилла 7 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 7 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Этаж 2/2
Особенности района: Наша вилла в Дёшмеалты Йешильбайыр, Анталья, расположена в уникальном…
$554,396
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Вилла 4 комнаты в Аланья, Турция
Вилла 4 комнаты
Аланья, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 3
ЦенаВилла, 3+1Этаж: 1, , 220m², €245,000
$281,918
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
ЦенаВилла, 4+1Этаж: 1, , 324m², €650,000
$747,945
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Вилла 6 комнат в Каш, Турция
Вилла 6 комнат
Каш, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Этаж 1/3
Виллы с богатым оснащением в Каше, Калкан Калкан – красивый район, расположенный в западной …
$1,15 млн
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Видео виллы вышлем по запросу! Роскошный меблированный таунхаус 3+1 с видом на море в компл…
$300,607
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Вилла 4 комнаты в Кемер, Турция
Вилла 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Роскошные отдельные виллы в Кемере с видом на горы Вилла находится в одном из самых популярн…
$762,036
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 4
Площадь 208 м²
White Stone Villas 2
$829,079
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 180 м²
Costliness Living
$869,663
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Вилла 6 комнат в Муратпаша, Турция
Вилла 6 комнат
Муратпаша, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 555 м²
Отдельные виллы с качественным оснащением в Аланье, Бекташ Виллы расположены в районе Бекташ…
$2,03 млн
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 6
Площадь 280 м²
Wistaria Villas
$960,000
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Вилла 4 комнаты в Каргыджак, Турция
Вилла 4 комнаты
Каргыджак, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Видео виллы вышлем по запросу! Роскошный меблированный таунхаус 3+1 с видом на море в компл…
$300,607
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Вилла 6 комнат в Дёшемеалты, Турция
Вилла 6 комнат
Дёшемеалты, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с зимним садом и собственным бассейном в Дёшемеалты, Анталия Дёшемеалты – од…
$2,31 млн
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Вилла 4 комнаты в Кемер, Турция
Вилла 4 комнаты
Кемер, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Отдельная вилла с 3 спальнями в престижном районе Кемера, Анталия Кемер — одно из самых попу…
$1,04 млн
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Вилла в Муратпаша, Турция
Вилла
Муратпаша, Турция
Количество спален 5
Площадь 274 м²
Pearl Flower
$985,618
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Вилла 5 комнат в Аланья, Турция
Вилла 5 комнат
Аланья, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 648 м²
Количество этажей 3
Элитная вилла KIWI Sunset 2, возможность получить гражданство Турции! Вилла KIWI Sunset I…
$3,15 млн
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Параметры недвижимости в Анталье, Турция

с гаражом
с садом
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с видом на горы
с видом на море
с бассейном
Недорогая
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