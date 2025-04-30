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Виллы в Аксу, Турция

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7 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Аксу, Турция
Вилла 4 комнаты
Аксу, Турция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 578 м²
Type : Villa triplex Superficie nette : 323,6 m² Agencement : Premier étage : Cuisine, sa…
$200,000
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Вилла 5 комнат в Аксу, Турция
Вилла 5 комнат
Аксу, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 400 м²
Роскошная жизнь вдали от городского стресса ждет вас! В этом комплексе, состоящем из 12 вил…
$559,578
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Вилла 7 комнат в Аксу, Турция
Вилла 7 комнат
Аксу, Турция
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 750 м²
Количество этажей 2
В Алтинтасе, быстро дорожающем районе Анталии, вас ждет 7-комнатная трехэтажная вилла с лифт…
$2,21 млн
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Вилла 5 комнат в Аксу, Турция
Вилла 5 комнат
Аксу, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 300 м²
Вилла с видом на море, открытым бассейном, террасой, парковкой. Планировка 4 + 1 (4 спаль…
$482,615
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Вилла 7 комнат в Аксу, Турция
Вилла 7 комнат
Аксу, Турция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Особенности виллы 7 комнат 5 ванных комнат Общая площадь: 340 m2 Нетто: 300 m2 Частны…
$831,661
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Вилла 5 комнат в Аксу, Турция
Вилла 5 комнат
Аксу, Турция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Первоначальный взнос 30% и беспроцентная рассрочка на 15 месяцев! Проект расположен в Аксу/…
$676,699
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Вилла 6 комнат в Аксу, Турция
Вилла 6 комнат
Аксу, Турция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 465 м²
Количество этажей 2
Комплекс построен на большой территории площадью 150 000 квадратных метров и состоит из 96 в…
$6,26 млн
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