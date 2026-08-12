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Виллы возле озера в автономном сообществе Валенсия, Испания

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Торревьеха
117
Бенидорм
52
Аликанте
16
Аликанте
3056
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12 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Algorfa, Испания
Вилла 4 комнаты
Algorfa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Фантастическая вилла с террасой на крыше и потрясающим видом на озеро, частным бассейном и о…
$667,196
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Вилла 4 комнаты в Los Montesinos, Испания
Вилла 4 комнаты
Los Montesinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Красивая двухквартирная вилла с частным бассейном, большим садом и террасой на крыше с потря…
$487,139
НДС
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Вилла 5 комнат в Los Montesinos, Испания
Вилла 5 комнат
Los Montesinos, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 146 м²
Красивая вила с частным бассейном, большим садом и террасой на крыше с потрясающим видом на …
$615,028
НДС
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Вилла 9 комнат в Benijofar, Испания
Вилла 9 комнат
Benijofar, Испания
Число комнат 9
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 192 м²
Количество этажей 2
Готовая и меблированная роскошная вилла с бассейном, террасами, видом на озеро и большой зас…
$597,588
НДС
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Вилла 4 комнаты в Торревьеха, Испания
Вилла 4 комнаты
Торревьеха, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 135 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с большой террасой на крыше, садом и частным бассейном, расположенная рядом …
$665,521
НДС
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Вилла 4 комнаты в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 4 комнаты
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Красивая современная вилла с частным бассейном, садом и большой террасой на крыше, расположе…
$424,357
НДС
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Вилла 7 комнат в Teulada, Испания
Вилла 7 комнат
Teulada, Испания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 750 м²
Эта вилла — проект потрясающих форм, внешних пространств, спроектированных в гармонии с окру…
$2,30 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Algorfa, Испания
Вилла 5 комнат
Algorfa, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 399 м²
Количество этажей 2
Просторная элитная вилла с частной террасой, панорамным видом и бассейном, расположенная в п…
$1,68 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Algorfa, Испания
Вилла 4 комнаты
Algorfa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 318 м²
Количество этажей 1
Современная вилла с частным бассейном, большим садом, террасой на крыше, расположенная в урб…
$725,965
НДС
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Вилла 7 комнат в Teulada, Испания
Вилла 7 комнат
Teulada, Испания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 850 м²
Мы видим эту виллу как виллу с современной архитектурой, с открытыми пространствами, большим…
$2,72 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Los Montesinos, Испания
Вилла 5 комнат
Los Montesinos, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Роскошная жилая вилла с частным бассейном, гаражом, террасой на крыше и видом на озеро в тих…
$407,822
НДС
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Вилла 4 комнаты в Los Montesinos, Испания
Вилла 4 комнаты
Los Montesinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Современная просторная вилла с частным бассейном и террасой на крыше расположена в премиальн…
$468,747
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Параметры недвижимости в автономном сообществе Валенсия, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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