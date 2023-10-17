Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Safor
  5. Виллы

Виллы в Safor, Испания

Gandia
3
Вилла В архив
Очистить
6 объектов найдено
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Oliva, Испания
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Oliva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 282 м²
Продается дом с земельным участком в Оливе. Сельхоз земля. Есть основной дом, голубятня, гар…
€165,000
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Gandia, Испания
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Gandia, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 751 м²
В городской урбанизации рядом с центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся ш…
€875,000
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой в la Font d en Carros, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
la Font d en Carros, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 471 м²
В урбанизации города La Font d'en Carròs / Fuente Encarroz продается дом с рестораном, всего…
€270,000
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Gandia, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Gandia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
В городской урбанизации между центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся шик…
€294,700
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Ador, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Ador, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 292 м²
Красивая вилла с панорамными видоми на горы и море расположена в урбанизации Адор (10 км от …
€535,000
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Gandia, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Gandia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
В городской урбанизации между центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся шик…
€390,000

Параметры недвижимости в Safor, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти