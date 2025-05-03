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Виллы с гаражом в Валенсии, Испания

Торревьеха
73
Бенидорм
25
Аликанте
17
Аликанте
2330
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344 объекта найдено
Вилла в Altea, Испания
Вилла
Altea, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 255 м²
Mediterranean renovated villa for sale in the golf course of Altea Don Cayo (Altea golf) wit…
$1,07 млн
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MENINA GROUP
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Вилла в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Вилла
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 569 м²
Luxury villa in Cumbres del Sol, Benitachell, Alicante The villa is distributed over three f…
$2,42 млн
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 535 м²
Премиум-класс дом в Finestrat, 4 спальни, 535 м2 - PM117737 4 спальни, 4 ванные комнаты. Пло…
$2,44 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
Luxury villas in Dehesa de Campoamor, Costa Blanca Homes with 4 bedrooms and 4 bathrooms, wi…
$1,19 млн
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 254 м²
Luxury villa in La Fustera, Benissa, Costa Blanca The main floor is set up to be the heart o…
$1,30 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Роскошная вилла в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка, Испания - AGI115688 4 спальни, 3 ванные…
$894,865
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Exclusive villas in Las Colinas Golf, Costa Blanca The design of these houses presents a con…
$2,78 млн
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Вилла в Los Montesinos, Испания
Вилла
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 99 м²
Semi-detached villas in La Herrada, Los Montesinos, Costa Blanca This project has 32 semi-de…
$305,327
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 407 м²
Villa for sale in Torrevieja, Costa Blanca The total area of the plot is more than 1000m². T…
$1,63 млн
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Роскошная вилла в Dehesa de Campoamor, Испания - AGI115606 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площ…
$748,424
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Вилла в Бенидорм, Испания
Вилла
Бенидорм, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Villa for sale in Polop de la Marina, Alicante, Costa Blanca PLOT: 600m2 HOUSE: 150m2 built …
$708,795
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
Великолепная вилла в Торревьеха, Испания - CBC1110601 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь к…
$629,155
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Вилла в Algorfa, Испания
Вилла
Algorfa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 123 м²
Отдельно стоящие виллы в La Finca Golf, Алгорфа, Коста Бланка. 30 сказочных вилл с частным б…
$489,613
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Вилла в Teulada, Испания
Вилла
Teulada, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 350 м²
Роскошная вилла с видом на море в Морайре, Коста Бланка Дом расположен в эксклюзивном районе…
$3,82 млн
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 116 м²
Виллы на продажу в Балкон-де-Финестрат, Коста Бланка, Аликанте. 19 роскошных домов, участки …
$736,056
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Вилла в Xabia Javea, Испания
Вилла
Xabia Javea, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Современный дом рядом с морем в Javea - GEO5833 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ковра: …
$786,444
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Вилла в San Fulgencio, Испания
Вилла
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Красивая роскошная вилла на продажу в Бенихофар, Аликанте, Коста Бланка. Вилла на одном уров…
$414,263
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Вилла в San Fulgencio, Испания
Вилла
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Villas for sale in San Fulgencio, Costa Blanca Single -floor single -family residential comp…
$316,122
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Вилла в Валенсия, Испания
Вилла
Валенсия, Испания
Площадь 420 м²
Светлая и эксклюзивная роскошная вилла расположена в одном из самых живописных мест побережь…
$4,13 млн
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Hayat
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Вилла в Callosa den Sarria, Испания
Вилла
Callosa den Sarria, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 215 м²
Фантастическая вилла в испанском стиле в Альтеа-ла-Велья. У нас здесь отличная вилла в испан…
$621,093
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ART Real Estate Costa Blanca SL
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 223 м²
Menina Group представляет 9 роскошных и эксклюзивных отдельно стоящих вилл, с 3 спальнями и …
$692,870
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MENINA GROUP
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Вилла в Benijofar, Испания
Вилла
Benijofar, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Villas for sale in Benijofar, Costa Blanca The residential consists of modern-style homes, p…
$436,072
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Вилла в Валенсия, Испания
Вилла
Валенсия, Испания
Площадь 677 м²
Роскошная вилла в Ла Нусия — настоящее чудо, расположенное на обширном участке площадью 32 0…
$5,79 млн
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Hayat
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
2 роскошных виллы на пляже Зения, Коста Бланка Жилой район находится в 650 метрах от пляжа Л…
$1,25 млн
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 438 м²
Luxury villa in Alfaz del Pi, Costa Blanca A unique home located in a quiet environment, les…
$1,63 млн
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Вилла в Rojales, Испания
Вилла
Rojales, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 306 м²
Роскошные виллы в Рохалесе, Коста Бланка, Аликанте 3 дома с спальнями, 3 ванные комнаты и го…
$610,654
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 194 м²
Роскошный дом класса рядом с морем в Dehesa de Campoamor, Коста Бланка - AGI115627 3 спальни…
$867,746
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Вилла в Торревьеха, Испания
Вилла
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 238 м²
VIP Class House в Торревьеха, Испания - CBC1110599 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая пло…
$629,155
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 194 м²
Роскошная вилла в Дехеса-де-Кампоамор, Аликанте, Коста-Бланка. La villo имеет спальни 3 и ва…
$1,14 млн
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Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Площадь 108 м²
Отдельная вилла площадью 108 м2 (возможность расширения жилья), расположенная на первом этаж…
$255,321
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Inmobiliaria Casamayor
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Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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