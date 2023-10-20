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Виллы в Gandia, Испания

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3 объекта найдено
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с террасой в Gandia, Испания
Вилла 6 спален с балконом, с мебелью, с террасой
Gandia, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 751 м²
В городской урбанизации рядом с центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся ш…
€875,000
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Gandia, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Gandia, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 215 м²
В городской урбанизации между центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся шик…
€294,700
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Gandia, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Gandia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
В городской урбанизации между центром города и пляжем Гандии (Playa de Gandia) продаётся шик…
€390,000
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