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Виллы в Silla, Испания

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5 объектов найдено
Вилла в Silla, Испания
Вилла
Silla, Испания
Количество спален 4
Площадь 203 м²
Замечательный проект в жилом районе Эль-Альбир, идеально расположенный рядом со всеми необхо…
$996,005
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Вилла в Silla, Испания
Вилла
Silla, Испания
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Современные виллы, сочетающие элегантность и функциональность Этот эксклюзивный жилой комп…
$785,421
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Вилла в Silla, Испания
Вилла
Silla, Испания
Количество спален 4
Площадь 356 м²
Новый комплекс из 14 отдельно стоящих вилл в престижном районе Альтеа Хилл. Каждая вилла име…
$1,01 млн
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Вилла в Silla, Испания
Вилла
Silla, Испания
Количество спален 3
Площадь 243 м²
Откройте для себя эксклюзивный комплекс из 6 роскошных отдельных вилл, каждая из которых име…
$825,261
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Вилла в Silla, Испания
Вилла
Silla, Испания
Количество спален 4
Площадь 610 м²
Роскошная, тщательно спроектированная вилла площадью 610 кв. м, расположенная на двух этажах…
$2,56 млн
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