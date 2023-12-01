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Виллы в l Horta Nord, Испания

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Pucol, Испания
Вилла 4 спальни
Pucol, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 554 м²
Город расположен в урбанизированном # 243; n монастырей только после того, как они вошли и п…
€970,000
в месяц
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Вилла 4 спальни в Pucol, Испания
Вилла 4 спальни
Pucol, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Уютная вилла в престижном жилом комплексе Los Monasterios, в ближайшем пригороде Валенсии. В…
€530,000
в месяц
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Вилла 5 спален с сауной в Pucol, Испания
Вилла 5 спален с сауной
Pucol, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Роскошная вилла класса люкс, эксклюзивного дизайна, расположена в жилом комплексе Los Monast…
€1,70 млн
в месяц
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Параметры недвижимости в l Horta Nord, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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