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Виллы в lHorta Nord, Испания

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Годелья
4
Pucol
3
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10 объектов найдено
Вилла в Валенсия, Испания
Вилла
Валенсия, Испания
Количество спален 6
Площадь 250 м²
Элегантная резиденция площадью 250 м², расположенная на великолепном участке 820 м², созданн…
$2,21 млн
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Вилла в Годелья, Испания
Вилла
Годелья, Испания
Количество спален 5
Площадь 1 021 м²
Расположенный на одной из самых тихих улиц престижного района Камполивар, этот впечатляющий …
$1,56 млн
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Вилла в Годелья, Испания
Вилла
Годелья, Испания
Количество спален 4
Площадь 212 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ГОДЕЛЬЕ, ВАЛЕНСИЯ Новый жилой комплекс из 36 вилл с 4 и 5 спальнями, с больш…
$955,891
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Годелья, Испания
Вилла
Годелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Продается просторный частный дом 500 m² с большим садом 4000 m² в 20 минутах от центра Вален…
$899,851
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Вилла в Paterna, Испания
Вилла
Paterna, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Вилла отдельностоящая в Ла Каньяда, площадью 500 м2, расположена на участке площадью 1000 м2…
$724,880
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Вилла в Paterna, Испания
Вилла
Paterna, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Позаботьтесь о мельчайших деталях, чтобы добиться совершенства в эксклюзивном строительстве …
$965,184
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Вилла в Pucol, Испания
Вилла
Pucol, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Уютная вилла в престижном жилом комплексе Los Monasterios, в ближайшем пригороде Валенсии. В…
$529,912
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Вилла в Pucol, Испания
Вилла
Pucol, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Роскошная вилла класса люкс, эксклюзивного дизайна, расположена в жилом комплексе Los Monast…
$1,70 млн
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Вилла в Bonrepos i Mirambell, Испания
Вилла
Bonrepos i Mirambell, Испания
Количество спален 4
Площадь 566 м²
Мы представляем этот эксклюзивный и впечатляющий дом на продажу, идеально подходящий для тех…
$1,36 млн
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Вилла в Pucol, Испания
Вилла
Pucol, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 554 м²
Город расположен в урбанизированном # 243; n монастырей только после того, как они вошли и п…
$1,05 млн
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Параметры недвижимости в lHorta Nord, Испания

с садом
с террасой
Недорогая
Элитная
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