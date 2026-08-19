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Виллы в Sant Joan dAlacant, Испания

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11 объектов найдено
Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Виллы в Сан-Хуан являются результатом тщательного изучения создания роскошных вилл с энергет…
$1,14 млн
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 225 м²
Виллы расположены в самом эксклюзивном районе Сан-Хуана, всего в 800 метрах от пляжа Мучавис…
$1,10 млн
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Комплекс имеет частную урбанизацию с ограниченным доступом, оборудованную внутренней циркуля…
$795,664
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Виллы -  которые обеспечивает приятную, удобную обстановку со всеми удобствами, о которых вы…
$748,386
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$582,302
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$560,493
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Престижный район города Сан Хуан. На выбор виллы в пешей доступности к пляжу, расположены вс…
$681,051
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Villa for sale in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive promotion of 29 chalets pa…
$567,036
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 251 м²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$724,061
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$538,684
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$714,247
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