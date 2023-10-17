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Виллы в Sant Joan d Alacant, Испания

Вилла В архив
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9 объектов найдено
Вилла 4 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Вилла 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Продаётся вилла в Аликанте в районе Playa muchavista. Общая площадь 300.00 м2, участок 519 м…
€925,000
Вилла 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-ХУАНЕ~ ~ Прекрасный новый жилой комплекс из 8 вилл в Сан Хуане, недалеко о…
€550,000
Вилла 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-ХУАНЕ~ ~ Прекрасный новый жилой комплекс из 8 вилл в Сан Хуане, недалеко о…
€550,000
Вилла 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 164 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В САН-ХУАНЕ~ ~ Прекрасный новый жилой комплекс из 8 вилл в Сан Хуане, недалеко о…
€550,000
Вилла 10 спален в Sant Joan d Alacant, Испания
Вилла 10 спален
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 960 м²
Продаётся вилла в Аликанте в районе Centro. Общая площадь 960.00 м2, состоит из 11 комнат (1…
€695,000
Вилла 4 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Вилла 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 143 м²
Этаж 1
НОВЫЙ ТАУНХАУС В САН-ХУАН АЛИКАНТЕ Новостройка всего в 20 минутах ходьбы от пляжа Сан-Хуан …
€520,000
Вилла 3 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Вилла 3 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Продаётся дом в Аликанте в районе Santa Faz. Общая площадь 164.00 м2, дом 2022 года постройк…
€550,000
Вилла 4 спальни в Sant Joan d Alacant, Испания
Вилла 4 спальни
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 143 м²
Продаётся дом в Аликанте в районе San Juan Alicante. Общая площадь 143.00 м2, дом 2022 года …
€490,000
Вилла 5 спален с террасой, с ванной, с личным бассейном в Sant Joan d Alacant, Испания
Вилла 5 спален с террасой, с ванной, с личным бассейном
Sant Joan d Alacant, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Villa for sale in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive promotion of 29 chalets pa…
€640,000
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