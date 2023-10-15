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Виллы в la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
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33 объекта найдено
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Вилла 3 спальни с Pool, с terrassa, с chicken furniture
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
164 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 22 независимых вилл с бассейнами, находится в Финестрат…
€549,000
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Вилла 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
164 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из 22 независимых вилл с бассейнами, находится в Финестрат…
€659,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с полем для гольфа
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
285 м²
Независимые виллы в Финестрате, Коста Бланка В каждом доме есть 3 спальни и 3 ванные комнаты…
€659,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
163 м²
Независимые виллы в Финестрате, Коста Бланка В каждом доме есть 3 спальни и 3 ванные комнаты…
€549,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
150 м²
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Место волшебным образом расположено между горами…
€595,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
4
192 м²
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
2
107 м²
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
€425,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4
3
120 м²
Виллы на продажу в Финестрате, Коста Бланка Различные модели различных типологий, подписываю…
€469,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
4
192 м²
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 192.00 м2, участ…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
2
150 м²
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Pueblo. Общая площадь 150.00 м2, участок 500 м…
€595,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
2
2
84 м²
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 84.00 м2, участо…
€335,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
2
107 м²
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 107.00 м2, участ…
€395,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4
3
120 м²
Продаётся дом в Финестрате в районе Finestrat Urbanizaciones. Общая площадь 120.00 м2, участ…
€449,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с construction year 2024, с air conditioning preinstalacion Por Conductos
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4
3
120 м²
Жилой комплекс также выделяется своей близостью к торговому центру La Marina и тематическому…
€469,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с construction year 2024, с air conditioning preinstalacion Por Conductos
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
4
192 м²
Новое строительство! Виллы! Привилегированное расположение в районе города Финестрат в окруж…
€795,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни у моря, с ванной, с личным бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
150 м²
Виллы на продажу в Вильяхойоса, Коста Бланка 3 независимых дома с 2 парковочными местами на …
€685,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
2
181 м²
Вилла на продажу в Вильяхойосе. Его общая площадь составляет 181 квадратных метров и 143 ква…
€819,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
119 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ~ ~ Новый жилой комплекс, расположенный в тихом и привилегированном…
€425,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
119 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ~ ~ Новый жилой комплекс, расположенный в тихом и привилегированном…
€425,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
119 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ~ ~ Новый жилой комплекс, расположенный в тихом и привилегированном…
€425,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4
5
355 м²
Продаётся дом в Вильяхойосе в районе Montiboli. Общая площадь 355.00 м2, участок 826 м2, дом…
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
5
356 м²
€1,10 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с ванной, с личным бассейном, с White goods
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
119 м²
€425,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с Lift
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4
5
425 м²
Luxury villa in Finestrat Hills, Costa Blanca, Alicante Each villa is built on 2 floors, 4 b…
€1,20 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
119 м²
1
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ВИЛЬЯХОЙОСЕ Новый жилой комплекс, расположенный в тихом и привилегированном м…
€435,000
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Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4
3
302 м²
Участок: 810 м2. Площадь дома - 301,81 м2, из них 78,45 - полуподвальное помещение …
€1,19 млн
Рекомендовать
Вилла 4 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
4
4
351 м²
Продается вилла с невероятными видами на море в Вильяхойоса. В доме 4 спальни, 4 санузла, ку…
€1,10 млн
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Вилла 5 спален
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
5
3
Дом в Вильяхойоса ID D11642
€480,000
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Вилла 3 спальни
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
116 м²
1
ТАУНХАУС В ЖИЛОЙ ДОМЕ В 50 М ОТ ПЛЯЖА Фантастический двухэтажный таунхаус, расположенный в …
€650,000
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Вилла 3 спальни с личным бассейном
la Vila Joiosa Villajoyosa, Испания
3
3
189 м²
Продаётся дом в Вильяхойосе в районе Villajoyosa. Общая площадь 189.00 м2, участок 223 м2, д…
€435,000
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