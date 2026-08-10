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Виллы в Вильяхойосе, Испания

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13 объектов найдено
Вилла в Вильяхойоса, Испания
Вилла
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Площадь 142 м²
Спальни: 3, Ванные комнаты: 3, Дом на две семьи в городе Финестрат, Аликанте, Испания
$670,157
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Вилла в Вильяхойоса, Испания
Вилла
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 4
Площадь 173 м²
Chaket независимых в тихом районе города Вильяхойоса с: 1 этаж: просторная гостиная, спальня…
$539,861
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Вилла в Вильяхойоса, Испания
Вилла
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Живите в окружении природы, не отказываясь от комфорта. Этот очаровательный загородный дом, …
$319,613
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Вилла в Вильяхойоса, Испания
Вилла
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Площадь 224 м²
Позвольте себе быть очарованным этой впечатляющей современной виллой, расположенной в Балкон…
$1,26 млн
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Вилла в Вильяхойоса, Испания
Вилла
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Площадь 175 м²
Откройте для себя необычный образ жизни с этой выдающейся виллой на переднем плане, располож…
$2,45 млн
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Вилла в Вильяхойоса, Испания
Вилла
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Площадь 181 м²
Ощутите средиземноморский стиль жизни в этой яркой современной роскошной вилле, расположенно…
$805,364
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Вилла в Вильяхойоса, Испания
Вилла
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 260 м²
Discover this charming chalet house on one floor located in Villajoyosa! With two cozy bedro…
$312,951
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Вилла в Вильяхойоса, Испания
Вилла
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Villas for sale in Villajoyosa, Costa Blanca 3 independent houses with 2 parking spaces with…
$746,960
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Вилла в Вильяхойоса, Испания
Вилла
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 302 м²
Участок: 810 м2. Площадь дома - 301,81 м2, из них 78,45 - полуподвальное помещение и 223,36 …
$1,29 млн
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Вилла в Вильяхойоса, Испания
Вилла
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Accolo Building. 32 homes with 2 and 3 bedrooms, with a garage and storage room. 10 minutes …
$265,764
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Вилла в Вильяхойоса, Испания
Вилла
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 119 м²
$421,089
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Вилла в Вильяхойоса, Испания
Вилла
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Красивая семейная вилла в 5 минутах от Вильяхойосы, расположенная на территории частного пом…
$596,613
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Вилла в Вильяхойоса, Испания
Вилла
Вильяхойоса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 356 м²
$1,09 млн
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