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Виллы в la Vall d Albaida, Испания

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4 объекта найдено
Вилла 3 спальни с садом в Castello de Rugat, Испания
Вилла 3 спальни с садом
Castello de Rugat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 413 м²
Каменный дом с винным погребом и видом на горы расположен в районе Marxillent Кастелло-де-Ру…
€59,000
в месяц
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Вилла 7 спален с патио в Ontinyent, Испания
Вилла 7 спален с патио
Ontinyent, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 378 м²
Усадьба расположена в Онтеньенте (Валенсия) менее чем в 1 км от города (80 км до Валенсии и …
€600,000
в месяц
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Вилла с патио в Bocairent, Испания
Вилла с патио
Bocairent, Испания
Площадь 700 м²
Роскошный трехэтажный особняк в самом сердце природного парка Сьерра-де-Мариола в пригороде …
€1,50 млн
в месяц
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Вилла 6 спален в Ontinyent, Испания
Вилла 6 спален
Ontinyent, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 330 м²
Это старинная усадьба, датируемая второй половиной девятнадцатого века. Полностью отремонтир…
€490,000
в месяц
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Параметры недвижимости в la Vall d Albaida, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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