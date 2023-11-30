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Виллы в Ла-Побла-де-Вальбона, Испания

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3 объекта найдено
Вилла 4 спальни в Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
Вилла 4 спальни
Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 200 м²
Вилла в стиле модерн в престижной урбанизации в пригороде Валенсии. Рядом есть международные…
€310,000
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Вилла 4 спальни в Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
Вилла 4 спальни
Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Сдается в аренду великолепная роскошная вилла, расположенная в Ла Побла де Вальбона, всего в…
€550,000
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Вилла 7 спален в Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
Вилла 7 спален
Ла-Побла-де-Вальбона, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 412 м²
Продается светлая вилла в жилом комплексе Монте Колорадо (Ла Побла де Вальбона). Находится в…
€466,000
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