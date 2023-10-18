Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. el Camp de Turia
  5. Виллы

Виллы в el Camp de Turia, Испания

Вилла В архив
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 6 спален с мебелью, с террасой, с личным бассейном в Casinos, Испания
Вилла 6 спален с мебелью, с террасой, с личным бассейном
Casinos, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 325 м²
Роскошный современный дом в городе Casinos, что в сорока минутах от Валенсии.Это прекрасное …
€440,000
Вилла 6 спален в l Eliana, Испания
Вилла 6 спален
l Eliana, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 780 м²
Великолепная вилла класса люкс в Eliana с площадью 780м2, расположенная в непосредственной б…
€1,85 млн
Вилла 4 спальни в l Eliana, Испания
Вилла 4 спальни
l Eliana, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 474 м²
Вилла расположена в элитной урбанизации. Год постройки: 2010. Материалы лучшего качества. Но…
€995,000

Параметры недвижимости в el Camp de Turia, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти