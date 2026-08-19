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Виллы в Кастельоне, Испания

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la Plana Alta
4
la Plana Baixa
4
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8 объектов найдено
Вилла в Moncofa, Испания
Вилла
Moncofa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Новые виллы-дуплексы на берегу моря в Монкофе с видом на море Превосходное располож…
$490,512
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Вилла в Moncofa, Испания
Вилла
Moncofa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 173 м²
Новые виллы-дуплексы на берегу моря в Монкофе с видом на море Превосходное располож…
$654,015
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Вилла в Sierra Engarceran, Испания
Вилла
Sierra Engarceran, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Вилла в 150 метрах до пляжа, с большим участком. Полностью отремонтированная в 2011 году. 2 …
$594,467
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Вилла в Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Вилла
Orpesa Oropesa del Mar, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 280 м²
Особняк на самом море в 5 метрах от пляжа с великолепными видами на море, дом полностью отре…
$1,25 млн
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Вилла в Benicassim, Испания
Вилла
Benicassim, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 636 м²
Эксклюзивная вилла на самом берегу моря с выходом на пляж. Прямые виды на море из всех комна…
$3,90 млн
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Вилла в Xilxes Chilches, Испания
Вилла
Xilxes Chilches, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 377 м²
Продается великолепная вилла в Чилче, всего в 30 минутах от Валенсии, Кастельона и междунаро…
$459,924
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Benicassim, Испания
Вилла
Benicassim, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 455 м²
Этот роскошный город в современном стиле продается в Беникасиме. Полностью меблированная кух…
$732,400
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Вилла в Borriana Burriana, Испания
Вилла
Borriana Burriana, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 1 310 м²
Продается роскошная вилла в Бурриане. Очень яркая и большая вилла. Расположенна всего в 5 м…
$1,20 млн
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Параметры недвижимости в Кастельоне, Испания

с садом
Недорогая
Элитная
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