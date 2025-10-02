Показать объекты на карте Показать объекты списком
Виллы в Годелье, Испания

3 объекта найдено
Вилла в Годелья, Испания
Вилла
Годелья, Испания
Количество спален 5
Площадь 232 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ГОДЕЛЬЕ, ВАЛЕНСИЯ Новый жилой комплекс из 36 вилл с 4 и 5 спальнями, с больш…
$956,493
Вилла в Годелья, Испания
Вилла
Годелья, Испания
Количество спален 4
Площадь 212 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ГОДЕЛЬЕ, ВАЛЕНСИЯ Новый жилой комплекс из 36 вилл с 4 и 5 спальнями, с больш…
$962,361
Вилла в Годелья, Испания
Вилла
Годелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Продается просторный частный дом 500 m² с большим садом 4000 m² в 20 минутах от центра Вален…
$899,851
