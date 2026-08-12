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Виллы с бассейном в автономном сообществе Валенсия, Испания

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Торревьеха
117
Бенидорм
52
Аликанте
16
Аликанте
3056
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197 объектов найдено
Вилла 4 комнаты в Algorfa, Испания
Вилла 4 комнаты
Algorfa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Количество этажей 1
Фантастическая вилла с террасой на крыше и потрясающим видом на озеро, частным бассейном и о…
$667,196
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Вилла 4 комнаты в Los Montesinos, Испания
Вилла 4 комнаты
Los Montesinos, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 145 м²
Количество этажей 2
Красивая двухквартирная вилла с частным бассейном, большим садом и террасой на крыше с потря…
$487,139
НДС
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Вилла 5 комнат в Polop, Испания
Вилла 5 комнат
Polop, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 324 м²
Потрясающая двухквартирная вилла с частным бассейном, большой террасой на крыше, подвалом, в…
$709,327
НДС
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Вилла 5 комнат в Benijofar, Испания
Вилла 5 комнат
Benijofar, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Элитная вилла с частным бассейном, великолепным садом и большой террасой на крыше, расположе…
$647,262
НДС
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Вилла 7 комнат в Teulada, Испания
Вилла 7 комнат
Teulada, Испания
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 740 м²
Количество этажей 1
Фантастическая вилла класса люкс с бассейном-инфинити, большими террасами и прекрасным видом…
$2,78 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 4 комнаты
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 170 м²
Красивая современная вилла с частным бассейном и просторной террасой на крыше, расположенная…
$695,249
НДС
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Площадь 291 м²
Естественная красота окружающей среды коллекции Айрена требовала архитектуры, которая поддер…
$1,08 млн
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Вилла 4 комнаты в Benijofar, Испания
Вилла 4 комнаты
Benijofar, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Количество этажей 3
Красивая эксклюзивная вилла на 3 уровнях с частным бассейном, большой террасой на крыше и ле…
$463,887
НДС
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Вилла 4 комнаты в Teulada, Испания
Вилла 4 комнаты
Teulada, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 631 м²
Впечатляющая вилла с большой террасой на крыше, частным бассейном и прекрасным видом на море…
$2,47 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Polop, Испания
Вилла 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 307 м²
Количество этажей 2
Невероятная современная вилла с большим пейзажным бассейном, садом, подвалом и захватывающим…
$781,245
НДС
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Вилла 6 комнат в Polop, Испания
Вилла 6 комнат
Polop, Испания
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 189 м²
Роскошная современная вилла с просторными комнатами, частным бассейном, прекрасной террасой …
$636,570
НДС
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Вилла 5 комнат в Orxeta, Испания
Вилла 5 комнат
Orxeta, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 м²
Огромная вилла премиум-класса, расположенная в красивой долине, с частным бассейном, садом и…
$734,949
НДС
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Вилла в Ориуэла, Испания
Вилла
Ориуэла, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Мы представляем эту новую постройку в нескольких минутах ходьбы от бульвара Зения. Совершенн…
$519,394
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Вилла 8 комнат в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 8 комнат
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 329 м²
Количество этажей 1
--- Наше комплексное предложение: -  Специальные знания и опыт в сфере новостройки -  …
$1,46 млн
НДС
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Вилла 5 комнат в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Вилла 5 комнат
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Привлекательная вилла с частным бассейном и террасой на крыше с летней кухней Дата достав…
$460,399
НДС
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
$637,566
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Вилла в Аликанте, Испания
Вилла
Аликанте, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 190 м²
$1,16 млн
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Вилла 5 комнат в San Fulgencio, Испания
Вилла 5 комнат
San Fulgencio, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 247 м²
Количество этажей 2
Современная вилла с частным бассейном, большим садом, большой террасой, подвалом, расположен…
$902,738
НДС
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Вилла 8 комнат в Teulada, Испания
Вилла 8 комнат
Teulada, Испания
Число комнат 8
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 610 м²
Количество этажей 1
Превосходная вилла класса люкс с современным дизайном, большими террасами, потрясающим видом…
$2,20 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Альтеа, Испания
Вилла 4 комнаты
Альтеа, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 458 м²
Количество этажей 2
Впечатляющая превосходная вилла с современным дизайном, бесконечным бассейном и потрясающим …
$2,13 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Algorfa, Испания
Вилла 4 комнаты
Algorfa, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Красивая, фантастическая вилла с просторным садом и частным бассейном, расположенная в экскл…
$545,867
НДС
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Вилла 8 комнат в Finestrat, Испания
Вилла 8 комнат
Finestrat, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 488 м²
Впечатляющая новопостроенная вилла с частным бассейном, большой террасой на крыше и панорамн…
$1,55 млн
НДС
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Вилла в Finestrat, Испания
Вилла
Finestrat, Испания
Площадь 244 м²
Этот новый жилой проект, расположенный в привилегированном районе Коста-Бланки, соединяет ва…
$1,05 млн
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Вилла 5 комнат в Teulada, Испания
Вилла 5 комнат
Teulada, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 240 м²
Количество этажей 1
Огромная вилла класса люкс с большой террасой на крыше, частным бассейном, садом и потрясающ…
$3,13 млн
НДС
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Вилла 4 комнаты в Кальпе, Испания
Вилла 4 комнаты
Кальпе, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Количество этажей 2
Роскошный таунхаус с собственной террасой на крыше, гаражом, бассейном коммуны и спортивной …
$533,543
НДС
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Вилла 4 комнаты в Polop, Испания
Вилла 4 комнаты
Polop, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Двухквартирная вилла премиум-класса с частным бассейном, большой террасой на крыше и подвало…
$526,617
НДС
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Захватывающая средиземноморская деревня с одним растением, расположенная в Дехеса-де-Кампоам…
$1,12 млн
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Вилла 5 комнат в Торревьеха, Испания
Вилла 5 комнат
Торревьеха, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Роскошная современная вилла с красивым дизайном интерьера, частным бассейном и солнечной тер…
$480,530
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Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Luxury villas near the beach on the Costa Blanca Welcome to an exclusive promotion of luxur…
$622,373
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Вилла 8 комнат в Polop, Испания
Вилла 8 комнат
Polop, Испания
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 306 м²
Количество этажей 2
Большая роскошная современная вилла с частным бассейном, садом и панорамными видами в тихом …
$683,516
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Параметры недвижимости в автономном сообществе Валенсия, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
Элитная
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