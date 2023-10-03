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Виллы с видом на море в Валенсии, Испания

Марина-Баха
555
Orihuela
355
Марина-Альта
242
Торревьеха
175
l Alfas del Pi
173
Rojales
165
Сан-Мигель-де-Салинас
117
Pilar de la Horadada
97
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422 объекта найдено
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 535 м²
Этаж 3/3
Роскошная вилла с видом на море в Бениссе Аликанте Возможность купить виллу в Бениссе Аликан…
€1,19 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой в Finestrat, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с террасой
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
15 Просторная, элегантный дизайн независимые 2-этажные виллы в привилегированной обстановке …
€795,000
Вилла 4 спальни с террасой, у моря, с ванной в Finestrat, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, у моря, с ванной
Finestrat, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 304 м²
Новая вилла в Финестрате, Коста Бланка Современная вилла с прекрасным панорамным видом. Эта …
€639,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 400 м²
Этаж 2/2
Вилла на Стадии Строительства в Морайре, Аликанте. Эта вилла с 4 спальнями в Морайре, Теулад…
€2,00 млн
Вилла 5 спален с террасой, у моря, с общественным бассейном в Аликанте, Испания
Вилла 5 спален с террасой, у моря, с общественным бассейном
Аликанте, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 163 м²
Отдельно стоящие дома в Кабо Уэртас, Коста Бланка 9 Размещений, расположенных в уникальной с…
€1,33 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rojales, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 675 м²
Количество этажей 1
Виллы с Особой Архитектурой и Персональным Бассейном в Рохалесе Отдельные виллы расположены …
€2,25 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rojales, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Виллы с Особой Архитектурой и Персональным Бассейном в Рохалесе Отдельные виллы расположены …
€1,28 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Rojales, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Rojales, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 675 м²
Количество этажей 4
Просторная Вилла Класса Люкс с 3 Личными Бассейнами в Рохалесе, Аликанте Роскошная вилла на …
€2,25 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dehesa de Campoamor, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 197 м²
Виллы с Видом на Море Рядом с Пляжем в Удачном Месте Аликанте Отдельные виллы расположены в …
€1,05 млн
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Dehesa de Campoamor, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Виллы с Видом на Море Рядом с Пляжем в Удачном Месте Аликанте Отдельные виллы расположены в …
€700,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Ciudad de las Comunicaciones, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 92 м²
Роскошные Отдельные Виллы в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста-Бланка Дома расположены в Сан-Мигел…
€619,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Аликанте, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 548 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы Люкс-Класса с Видом на Море в Плайя-де-Сан-Хуан, Аликанте Предлагаемые на пр…
€1,98 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
Кальпе, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 410 м²
Количество этажей 3
Роскошные Виллы с Потрясающим Видом на Море в Кальпе, Аликанте Эти необыкновенные виллы пост…
€1,65 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Dehesa de Campoamor, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 336 м²
Стильные Виллы с Просторными Интерьерами в Деэса-де-Кампоамор Современные виллы расположены …
€1,29 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Бениса, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 161 м²
Количество этажей 2
Потрясающая Отдельная Вилла на Продажу в Бениссе, Аликанте Отдельная вилла расположена в Бен…
€990,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 568 м²
Количество этажей 3
Роскошная Просторная Вилла с Современным Дизайном в Морайре, Коста-Бланка Вилла в Морайре ра…
€3,25 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 321 м²
Количество этажей 2
Исключительная Вилла в Кальпе, Аликанте с Потрясающим Видом на Гору Ифач и Море Потрясающая …
€1,15 млн
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Кальпе, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Кальпе, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 237 м²
Количество этажей 2
Новая Вилла 4+1 Рядом с Пляжем в Кальпе, Аликанте, Коста-Бланка Удачно расположенная вилла с…
€1,40 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 559 м²
Этаж 3/3
Готовая к Заселению Вилла с Видом на Море Рядом с Пляжем в Морайре Эта изысканная вилла расп…
€2,18 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 464 м²
Этаж 2/2
Отдельный Просторный Дом Рядом с Пляжем в Бениссе, Коста-Бланка Роскошный дом расположен в п…
€1,35 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 550 м²
Этаж 3
Отдельный Дом в Спокойном Районе Рядом с Пляжем в Морайре, Теулада Этот дом расположен в Мор…
€1,60 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бениса, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 548 м²
Этаж 4/4
Роскошная Вилла с 4 Просторными Спальнями и Панорамным Видом на Море в Бениссе, Аликанте Вил…
€2,60 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением в Teulada, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с центральным отоплением
Teulada, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 692 м²
Этаж 4/4
Вилла с Видом на Море в Морайре с Собственным Садом и Бассейном Эта вилла расположена в 5 ми…
€2,69 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 429 м²
Этаж 3/3
Роскошная Вилла с Личным Бассейном Рядом с Пляжами в Морайре, Теулада Эта вилла расположена …
€2,89 млн
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море в Teulada, Испания
Вилла 5 спален с балконом, с кондиционером, с видом на море
Teulada, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 896 м²
Этаж 2/2
Отдельная Вилла с Приватной Обстановкой и Невероятным Видом на Море в Морайре, Теулада Роско…
€3,00 млн
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Этаж 3/3
Роскошная Вилла с Панорамным Видом Рядом с Пляжем в Бениссе Вилла расположена в спокойном и …
€990,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Бениса, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Бениса, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 348 м²
Этаж 1/2
Вилла с 3 Спальнями и Видом на Море в Тихом Районе Аликанте Эта вилла расположена на побереж…
€930,000
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка в Teulada, Испания
Вилла 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с парковка
Teulada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Этаж 2/2
Роскошная Вилла Рядом с Пляжем и Центром Морайры Вилла расположена в Морайре – популярном го…
€1,70 млн
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море в Pilar de la Horadada, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на море
Pilar de la Horadada, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Количество этажей 3
Отдельные Виллы с 4 Спальнями в Торре-де-ла-Орадада, Коста-Бланка Роскошные отдельные виллы …
€1,09 млн
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка в Xabia Javea, Испания
Вилла 5 спален с кондиционером, с видом на море, с парковка
Xabia Javea, Испания
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Этаж 3/3
Отдельная Вилла с Видом на Море и Личным Бассейном Рядом с Пляжем в Хавеа, Аликанте Эта вилл…
€4,00 млн

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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