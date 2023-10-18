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Виллы в la Plana Alta, Испания

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1 объект найдено
Вилла 4 спальни в Sierra Engarceran, Испания
Вилла 4 спальни
Sierra Engarceran, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Вилла в 150 метрах до пляжа, с большим участком. Полностью отремонтированная в 2011 году. 2 …
€545,000

Параметры недвижимости в la Plana Alta, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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