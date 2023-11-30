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Виллы в l Horta Sud, Испания

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1 объект найдено
Вилла 5 спален в Paiporta, Испания
Вилла 5 спален
Paiporta, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Великолепная вилла с бассейном, расположенная в привилегированной районе пригорода Валенсии.…
€650,000
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Параметры недвижимости в l Horta Sud, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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