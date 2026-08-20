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Виллы в lHorta Sud, Испания

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Silla
5
Torrent
3
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9 объектов найдено
Вилла в Silla, Испания
Вилла
Silla, Испания
Количество спален 3
Площадь 250 м²
Современные виллы, сочетающие элегантность и функциональность Этот эксклюзивный жилой комп…
$668,733
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Вилла в Torrent, Испания
Вилла
Torrent, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 900 м²
Шикарная просторная вилла в пригороде Валенсии в Торренте площадью 900 м2 и прилегающим учас…
$1,18 млн
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Вилла в Torrent, Испания
Вилла
Torrent, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 240 м²
Отдельный коттедж продается в Urbanizaci & # 243; n Masi a Павия, Торрент.S 240-й уперфект m…
$259,957
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Вилла в Paiporta, Испания
Вилла
Paiporta, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 380 м²
Великолепная вилла с бассейном, расположенная в привилегированной районе пригорода Валенсии.…
$649,892
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Вилла в Silla, Испания
Вилла
Silla, Испания
Количество спален 4
Площадь 275 м²
Откройте для себя этот впечатляющий двухквартирный дом в эксклюзивном жилом комплексе Hoyo 1…
$766,861
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Вилла в Silla, Испания
Вилла
Silla, Испания
Количество спален 4
Площадь 1 320 м²
Расположенная на окраине Альтеа, эта роскошная, недавно отремонтированная вилла предлагает и…
$1,71 млн
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TekceTekce
Вилла в Silla, Испания
Вилла
Silla, Испания
Количество спален 4
Площадь 610 м²
Роскошная, тщательно спроектированная вилла площадью 610 кв. м, расположенная на двух этажах…
$2,61 млн
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Вилла в Torrent, Испания
Вилла
Torrent, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 422 м²
Luxurious detached house in full urbanización SUMMITS OF CALICANTO. Available in rent and in…
$499,917
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Вилла в Silla, Испания
Вилла
Silla, Испания
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Откройте для себя этот элегантный угловой двухквартирный дом площадью 230 м², расположенный …
$807,528
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Параметры недвижимости в lHorta Sud, Испания

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