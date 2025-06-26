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Виллы в Ойе-де-Алькое, Испания

Castalla
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3 объекта найдено
Вилла в Castalla, Испания
Вилла
Castalla, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 117 м²
Откройте для себя дом своей мечты в Касталье: Виллы и апартаменты в спокойном горном окружен…
$273,078
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Вилла в Castalla, Испания
Вилла
Castalla, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 134 м²
Великолепная вилла в Castalla, 4 спальни, 134 м2 - AGI115448 4 спальни, 4 ванные комнаты. Пл…
$325,371
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Вилла в Castalla, Испания
Вилла
Castalla, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 134 м²
Вилла в Castalla, 4 спальни, 134 м2 - AGI3985 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площадь ковра: 13…
$325,371
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Параметры недвижимости в Ойе-де-Алькое, Испания

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