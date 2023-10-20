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Виллы в la Ribera Baixa, Испания

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3 объекта найдено
Вилла 6 спален в Cullera, Испания
Вилла 6 спален
Cullera, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Этот зрелищный Chalet de Luxe, расположенный в лучшей городской местности в Каллере (Cap Bla…
€1,20 млн
Вилла 4 спальни в Sueca, Испания
Вилла 4 спальни
Sueca, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Шале в шведском городе близко к центру города и легкого acceso.Se находится в 6 км от пляжа …
€750,000
Вилла 6 спален в Cullera, Испания
Вилла 6 спален
Cullera, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Вилла в средиземноморском стиле, расположена в коттеджном поселке Buenavista , города Кульер…
€380,000

Параметры недвижимости в la Ribera Baixa, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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