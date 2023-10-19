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Виллы в Almoradi, Испания

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90 объектов найдено
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Продажа вилл в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка Наши новые виллы будут представлять соб…
€320,000
Вилла 3 спальни с террасой, с сигнализацией, с личным бассейном в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с сигнализацией, с личным бассейном
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Новые виллы в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка Виллы с 3 спальнями и 2 ванными комнатам…
€610,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 436 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€885,000
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Almoradi, Испания
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€470,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Просторные отдельно стоящие дома с 3 спальнями рядом с полем для гольфа в Альгорфе, Коста Бл…
€449,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Кастильо-де-Монтемар, Коста-Бланка Стильные виллы расположен…
€489,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Almoradi, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Almoradi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Личным Бассейном и Садом в Альгорфе, Аликанте, в Паре Шагов от Поля для Го…
€729,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Стильные Двухэтажные Дома с Практичной Планировкой в Альгорфе, Коста-Бланка Ультрасовременны…
€515,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Отдельные Виллы по Типу Бунгало с 3 Спальнями в Кастильо-де-Монтемар Предлагаем купить виллы…
€565,000
Вилла 3 спальни с Pool, земля в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с Pool, земля
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
О проекте: жилой комплекс находится в Дайя-Нуэва, Аликанте. Состоит из независимых двухэтажн…
€289,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 435 м²
Две и независимые виллы в La Finca Golf, Алгорфа, Аликанте Этот новый комплекс имеет 4 двухк…
€885,000
Вилла 2 спальни с террасой, с гаражом, с джакузи в Almoradi, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, с гаражом, с джакузи
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 198 м²
Две и независимые виллы в La Finca Golf, Алгорфа, Аликанте Этот новый комплекс имеет 4 двухк…
€415,000
Вилла 2 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном в Almoradi, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 273 м²
Две и независимые виллы в La Finca Golf, Алгорфа, Аликанте Этот новый комплекс имеет 4 двухк…
€470,000
Вилла 3 спальни с Pool, с chicken furniture, земля в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с Pool, с chicken furniture, земля
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Эксклюзивный жилой комплекс новой постройки, который состоит из независимых вилл с 3 спальня…
€565,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Комплекс независимых вилл с 3 спальнями и 3 ванными комнатами, расположенный в Дайя Нуэва, к…
€342,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 124 м²
Эти уютные отдельные виллы расположены на территории поля для гольфа La Finca Golf в Альгорф…
€479,000
Вилла 4 спальни в Almoradi, Испания
Вилла 4 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Dinant - это современный жилой комплекс из отдельных вилл, расположенный на поле для гольфа …
€729,000
Вилла 3 спальни с Pool, с chicken furniture, с condition в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с Pool, с chicken furniture, с condition
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 118 м²
Аламеда Гольф это жилой комплекс, состоящий из независимых и смежных вилл, расположенный в Л…
€515,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с балконом, с садом
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
Жилой район, состоящий из независимых, смежных вилл и апартаментов типа бунгало, расположенн…
€547,000
Вилла 3 спальни в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Этаж 1
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ДАЙЯ НУЭВА Новые виллы в новой части города Дайя Нуэва. Всего в нескольких ми…
€287,000
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с подсобным помещением в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с личным бассейном, с подсобным помещением
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Виллы на продажу в La Finca Golf, Алгорфа, Коста Бланка Эти дома образуют комплекс из 40 нез…
€565,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с fenced plot в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с fenced plot
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Виллы, расположенные в La Finca Resort, являются частью Residencial. Эти современные виллы р…
€539,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Продается вилла в Дайя Нуэва, Коста Бланка Дома с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, гостино…
€289,000
Вилла 4 спальни в Almoradi, Испания
Вилла 4 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 177 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс независимых или смежных вилл и апарт…
€615,000
Вилла 3 спальни в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 134 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс из отдельных или двухэтажных вилл и …
€535,000
Вилла 3 спальни в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 197 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый комплекс из 14 таунхаусов, 2 вилл и 7 независимых в…
€515,000
Вилла 2 спальни в Almoradi, Испания
Вилла 2 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
ВИЛЛА, ГОЛЬФ И ПОБЕРЕЖЬЕ~ ~ Дом состоит из 2 спален и 2 ванных комнат, с частным бассейном и…
€227,000
Вилла 4 спальни в Almoradi, Испания
Вилла 4 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 237 м²
ВИЛЛА СОВРЕМЕННОГО ДИЗАЙНА НА ПОЛЕ ДЛЯ ГОЛЬФА!!!~ ~ Дизайнерская вилла в одном из самых экск…
€729,000
Вилла 3 спальни в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
НОВЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС В АЛЬГОРФЕ~ ~ Новый жилой комплекс независимых или смежных вилл и апарт…
€539,000
Вилла 3 спальни в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 203 м²
НОВАЯ РОСКОШНАЯ ВИЛЛА НА ПЕРВОЙ ЛИНИИ ГОЛЬФ ПОЛЯ АЛЬГОРФА~ ~ Новая вилла для гольфа на перв…
€1,25 млн
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