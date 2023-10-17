Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. Жилая
  4. Aspe
  5. Виллы

Виллы в Aspe, Испания

Вилла В архив
Очистить
6 объектов найдено
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Вилла 7 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 1 126 м²
ОписаниеПродажа роскошной Виллы у моря в Аликанте!Местонахождение: самый престижный район Ал…
€5,00 млн
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Aspe, Испания
Вилла 5 спален с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Aspe, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
ОписаниеОтличная вилла с большим участком 1.6 га в Аликанте 790.000 евро !!!Месторасположени…
€790,000
Вилла 7 спален в Aspe, Испания
Вилла 7 спален
Aspe, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Дом в Аликанте ID D11468
€4,00 млн
Вилла 4 спальни в Aspe, Испания
Вилла 4 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Дом в Аликанте ID D12029
€700,000
Вилла 4 спальни в Aspe, Испания
Вилла 4 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Дом в Аликанте ID D12785
€850,000
Вилла 2 спальни в Aspe, Испания
Вилла 2 спальни
Aspe, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Дом в Аликанте ID D11439
€199,000
Realting.com
Перейти