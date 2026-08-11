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Виллы в Эльче, Испания

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21 объект найдено
Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Площадь 109 м²
ВИЛЛА У ПОБЕРЕЖЬЯ ПЛЯЖА EL PINET! Назначение виллы в жилом комплексе, расположенном на пл…
$698,299
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Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Расположенная в очаровательном городе Эльче, эта эксклюзивная коллекция из пяти независимых …
Цена по запросу
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Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Новые двухквартирные виллы у моря в Ла Марина - пляж Эль Пинет Эксклюзивная средиземноморск…
$538,554
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Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 250 м²
В продаже большая вилла с бассейном в LA HOYA, всего в 4 км. де ла Марина, распределенная на…
$495,898
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Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
ВИЛЛА У ПОБЕРЕЖЬЯ ПЛЯЖА EL PINET! Назначение виллы в жилом комплексе, расположенном на…
$677,765
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Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
200 м2 CHALET STUPENDO, расположенный на дороге от Эльче до Санта-Пола, поэтому он имеет отл…
$543,126
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Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 98 м²
Новые двухквартирные виллы у моря в Ла Марина - пляж Эль Пинет Эксклюзивная средизе…
$532,498
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Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Площадь 98 м²
Новые двухквартирные виллы у моря в Ла Марина - пляж Эль Пинет Эксклюзивная средиземноморс…
$533,268
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Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 167 м²
Luxury villas near the beach on the Costa Blanca Welcome to an exclusive promotion of luxur…
$622,373
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Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 500 м²
Роскошная отдельно стоящая вилла с 7.000 кв.м Участок расположен в 6 км. от пляжей и в 9 км.…
$1,62 млн
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Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 2
Площадь 161 м²
Описание объекта: В престижном жилом комплексе Allure в районе Монфорте-дель-Сид, недалеко о…
$308,267
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Всего в 800 метрах от пляжа Пине расположены 12 отдельно стоящих вилл, построенных в совреме…
$703,112
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Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
Загородный дом с 4 спальнями в Кревилленте и участком 7000 м2. Финка под ремонт в Кревиллент…
$813,825
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Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Площадь 167 м²
Всего в 800 метрах от пляжа Пине расположены 12 отдельно стоящих вилл, построенных в совреме…
$693,175
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Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Бунгало возле моря в La Marina, Коста Бланка - AS119345 2 спальни, 1 ванная комната. Коврова…
$754,284
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Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
Вилла продается в районе Буэнос-Айреса, Elche pedanias. Недвижимость имеет площадь 130 м2, п…
$649,390
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Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
ВИЛЛА У ПОБЕРЕЖЬЯ ПЛЯЖА EL PINET! Назначение виллы в жилом комплексе, расположенном на пля…
$677,765
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Вилла в Эльче, Испания
Вилла
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Вилла в Эльче
$544,936
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Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 218 м²
Вилла с мезонеттой спроектирована и построена по самым высоким стандартам с использованием п…
$376,454
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Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Villas for sale in El Pinet, Elche, Costa Blanca A private residential complex made up of 12…
$583,392
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Вилла в la Marina, Испания
Вилла
la Marina, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Виллы и бунгало на продажу в Эль Пинет, Аликанте. Пляж пешком! Это частный жилой комплекс, с…
$689,166
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Параметры недвижимости в Эльче, Испания

с гаражом
с садом
с террасой
с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
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