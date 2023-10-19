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Виллы в Эльче, Испания

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22 объекта найдено
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с парковка, с c ремонтом
Эльче, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
Дома с Великолепным Дизайном Рядом с Природой и Пляжем в Аликанте Дома расположены в популяр…
€632,000
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, с chicken furniture в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с садом, с Pool, с chicken furniture
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 252 м²
Откройте для себя это впечатляющее поместье площадью 2000 метров всего в 3,5 км от прекрасны…
€450,000
Вилла 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с Pool, с terrassa
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 126 м²
€632,000
Вилла 4 спальни с балконом, с садом, с Pool в Эльче, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с садом, с Pool
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Гольф-курорт имеет стратегическое расположение в самом сердце провинции Аликанте, в Монфорте…
€1,42 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, с гаражом
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 167 м²
Виллы на продажу в Эль Пинет, Эльче, Коста Бланка Частный жилой комплекс, состоящий из 12 до…
€535,000
Вилла 3 спальни с террасой, с подвалом, с ванной в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с подвалом, с ванной
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 399 м²
Новые роскошные виллы в Фон-дель-Ллоп, Аликанте Наши виллы состоят из двух коллективных домо…
€605,000
Вилла 3 спальни в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 705 м²
Продаётся Hacienda в Elche в районе Elche. Общая площадь 705.00 м2, участок 24 м2, Hacienda …
€1,60 млн
Вилла 6 спален в Эльче, Испания
Вилла 6 спален
Эльче, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 6
Дом в Эльче ID D11530
€700,000
Вилла 3 спальни в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Дом в Эльче ID D12131
€550,000
Вилла 8 спален в Эльче, Испания
Вилла 8 спален
Эльче, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 5
Дом в Эльче ID D11718
€425,000
Вилла 11 спален в Эльче, Испания
Вилла 11 спален
Эльче, Испания
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 5
Дом в Эльче ID D12383
€300,000
Вилла 3 спальни в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Дом в Эльче ID D11526
€300,000
Вилла 5 спален в Эльче, Испания
Вилла 5 спален
Эльче, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Дом в Эльче ID D12002
€399,000
Вилла 5 спален в Эльче, Испания
Вилла 5 спален
Эльче, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Дом в Эльче ID D12276
€430,000
Вилла 6 спален в Эльче, Испания
Вилла 6 спален
Эльче, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Дом в Эльче ID D12550
€780,000
Вилла 4 спальни в Эльче, Испания
Вилла 4 спальни
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Дом в Эльче ID D11710
€390,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с гаражом в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с террасой, с гаражом
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 265 м²
Отдельный дом в La Marina. Роскошная вилла в Эль Пинете. Он имеет 3 спальни и 3 ванные комна…
€406,000
Вилла 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с солярием, с Near commercial centres restaurants and other amenities
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 301 м²
Эта впечатляющая вилла расположена как в урбанизации Ла Марина, так и в Бенихофаре, двух пр…
€459,000
Вилла 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to Golf Course в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с Near commercial centres restaurants and other amenities, с Close to Golf Course
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 263 м²
Это современная вилла, расположенная в урбанизации Ла-Марина или в Сьюдад-Кесада, двух прив…
€459,000
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с сигнализацией в Эльче, Испания
Вилла 4 спальни с террасой, с гаражом, с сигнализацией
Эльче, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 209 м²
Magnificent villa in Font del Llop, Alicante, Costa Blanca A luxurious property located on a…
€1,42 млн
Вилла 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном в Эльче, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, с ванной, с личным бассейном
Эльче, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Террасные виллы в Фон-дель-Ллоп, Аликанте. Наши виллы состоят из двух двухквартирных коллект…
€372,000
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря в Эльче, Испания
Вилла 3 спальни с видом на море, с террасой, у моря
Эльче, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Виллы и бунгало на продажу в Эль Пинет, Аликанте. Пляж пешком! Это частный жилой комплекс, с…
€632,000

Параметры недвижимости в Эльче, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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