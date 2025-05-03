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Виллы с садом в Валенсии, Испания

Торревьеха
73
Бенидорм
25
Аликанте
17
Аликанте
2330
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184 объекта найдено
Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Великолепная вилла с частным бассейном в Сьюдад-Кесаде - ER8322 3 спальни, 3 ванные комнаты.…
$475,121
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Вилла премиум-класса в Dehesa de Campoamor, Испания - AGI115542 3 спальни, 3 ванные комнаты.…
$705,034
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 388 м²
Современная Новая Вилла в Бениссе - FD118803 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ковров: 38…
$1,20 млн
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Вилла в Ador, Испания
Вилла
Ador, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 292 м²
Красивая вилла с панорамными видоми на горы и море расположена в урбанизации Адор (10 км от …
$580,195
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Роскошная вилла в Dehesa de Campoamor, Испания - AGI115606 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площ…
$748,424
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 92 m2.Plot size: 500 m2.New Build.There is private pool, parki…
$638,138
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
VIP класса дом в Сан-Мигель де Салинас, площадь 92 м2 - AGI6100 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$568,409
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Вилла в Валенсия, Испания
Вилла
Валенсия, Испания
Площадь 133 м²
Эта прекрасная вилла идеально сочетает в себе комфорт современной жизни и очарование тихого …
$474,216
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Вилла в Formentera del Segura, Испания
Вилла
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Дом премиум-класса в Бенихофаре, 3 спальни, 120 м2 - BEV115764 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$356,883
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Вилла в Валенсия, Испания
Вилла
Валенсия, Испания
Площадь 420 м²
Светлая и эксклюзивная роскошная вилла расположена в одном из самых живописных мест побережь…
$4,13 млн
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Красивый дом у озера в Сьюдад Кесада - AGI115453 2 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ковра:…
$520,626
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Эффектный дом между Альтеей и Альфас-дель-Пи. Недавно отремонтирован с использованием лучших…
$439,213
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Вилла в Валенсия, Испания
Вилла
Валенсия, Испания
Площадь 677 м²
Роскошная вилла в Ла Нусия — настоящее чудо, расположенное на обширном участке площадью 32 0…
$5,79 млн
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Se vende Villa exclusiva en Benissa situada en primera línea del mar con su propia entrada a…
$2,28 млн
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Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Площадь 108 м²
Отдельная вилла площадью 108 м2 (возможность расширения жилья), расположенная на первом этаж…
$255,321
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Вилла в Валенсия, Испания
Вилла
Валенсия, Испания
Площадь 112 м²
Вилла представляет собой уютное двухэтажное шале с общей застройкой 112 м², расположенное в …
$307,879
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Вилла в Los Montesinos, Испания
Вилла
Los Montesinos, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 157 м²
4 bedrooms, 3 bathroomsArea: 157 m2.Plot size: 367 m2.Terrace: 96 m2.Private pool: 24 m2.Ori…
$539,759
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Вилла в el Verger, Испания
Вилла
el Verger, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
Новые виллы-шале в престижном районе Эль-Верхер, всего в 1,3 км от пляжа Лес-Девесес в Дении…
$215,811
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Вилла в Orihuela, Испания
Вилла
Orihuela, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
Новые шале с 3 спальнями Шале с 3 спальнями и 2 ванными в нескольких минутах пешком от магаз…
$326,864
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Вилла в Валенсия, Испания
Вилла
Валенсия, Испания
Площадь 1 800 м²
Эта впечатляющая роскошная вилла в привилегированном районе Алтеа представляет собой настоящ…
$8,78 млн
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Вилла в Polop, Испания
Вилла
Polop, Испания
Площадь 124 м²
Окруженный соснами и охраняемый горой Понойг, отель Polop Hills предлагает вам идеальное соч…
$573,577
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Вилла в la Nucia, Испания
Вилла
la Nucia, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Вилла расположена в очень тихом районе Ла-Нусия, где всегда очень солнечно, так как находитс…
$488,014
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
3 bedrooms, 3 bathroomsArea: 134 m2.Plot size: 500 m2.New Build.There is private pool, park…
$703,039
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Вилла в Oliva, Испания
Вилла
Oliva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 282 м²
Продается дом с земельным участком в Оливе. Сельхоз земля. Есть основной дом, голубятня, гар…
$178,939
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Вилла в Castalla, Испания
Вилла
Castalla, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 134 м²
Великолепная вилла в Castalla, 4 спальни, 134 м2 - AGI115448 4 спальни, 4 ванные комнаты. Пл…
$325,371
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Вилла премиум-класса в Dehesa de Campoamor - AGI115546 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковровая…
$705,034
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Вилла в Aspe, Испания
Вилла
Aspe, Испания
Площадь 128 м²
Мы представляем эту красивую отдельную виллу площадью 108 м2 (возможность расширения), спрое…
$380,377
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 260 м²
Новая вилла в Сьюдад-Кесаде, 3 спальни, 260 м2 - UG119721 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площа…
$533,307
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Вилла отличается средиземноморским стилем, который так популярен в нашем регионе. Он имеет т…
$628,020
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Вилла в Mutxamel, Испания
Вилла
Mutxamel, Испания
Площадь 239 м²
Добро пожаловать в мир эксклюзивности и комфорта в наших виллах, окруженных услугами. Погруз…
$625,387
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Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с гаражом
с террасой
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
с полем для гольфа
Недорогая
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