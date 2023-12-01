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Виллы в l Eliana, Испания

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4 объекта найдено
Вилла 4 спальни в l Eliana, Испания
Вилла 4 спальни
l Eliana, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 450 м²
Предлагается к продаже роскошный дом, расположенный в непосредственной близости от города с …
€540,000
в месяц
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Вилла 6 спален в l Eliana, Испания
Вилла 6 спален
l Eliana, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 780 м²
Великолепная вилла класса люкс в Eliana с площадью 780м2, расположенная в непосредственной б…
€1,85 млн
в месяц
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Вилла 4 спальни в l Eliana, Испания
Вилла 4 спальни
l Eliana, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 320 м²
Продается 2-этажный частный дом 320 м² на участке 830 м². На нулевом нижнем этаже есть гара…
€323,000
в месяц
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Вилла 4 спальни в l Eliana, Испания
Вилла 4 спальни
l Eliana, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 474 м²
Вилла расположена в элитной урбанизации. Год постройки: 2010. Материалы лучшего качества. Но…
€995,000
в месяц
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