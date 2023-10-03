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Дома возле озера в Валенсии, Испания

Almoradi
169
Altea
83
Santa Pola
79
el Campello
57
Бениса
52
Виналопо-Митха
42
Teulada
38
Эльче
31
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20 объектов найдено
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Торревьеха, Испания
Дом 2 спальни в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Количество этажей 1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€139,500
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой в Гуардамар, Испания
Дом 5 спален в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Гуардамар, Испания
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 340 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€680,000
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с basseyn, с видом на озеро в Торревьеха, Испания
Дом 3 спальни в хорошем состоянии, с basseyn, с видом на озеро
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Этаж 1/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€428,900
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 191 m2.Solarium: 79 m2, useful area: 112 m2.New Build.There is …
€234,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с личным бассейном, с close to the hospital в Лос-Монтесинос, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с личным бассейном, с close to the hospital
Лос-Монтесинос, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 141 м²
Современный дом в Сьюдад Кесада, Коста Бланка - ER114328 3 спальни, 3 ванные комнаты. Ковров…
€429,000
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с террасой, с холодильником в Рохалес, Испания
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с террасой, с холодильником
Рохалес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 101 м²
Новый Duplex с видом на озеро в Сьюдад Кесада - ER114267 2 спальни, 3 ванные комнаты. Ковров…
€291,590
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с террасой, с холодильником в Рохалес, Испания
Дуплекс 2 спальни с парковкой, с террасой, с холодильником
Рохалес, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 111 м²
Комфортабельный Duplex в Сьюдад Кесада, площадь 96 м2 - ER114263 2 спальни, 3 ванные комнаты…
€294,760
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с террасой, с общественным бассейном в Рохалес, Испания
Дуплекс 3 спальни с парковкой, с террасой, с общественным бассейном
Рохалес, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 128 м²
Элитный дуплекс в Сьюдад Кесада, 3 спальни - ER114260 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь к…
€382,780
Бунгало 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 326 м²
Современное новое бунгало с видом на море в Торревьехе - GDO7741 3 спальни, 2 ванные комнаты…
€261,000
Бунгало 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 264 м²
Бунгало премиум класса в Торревьехе, 2 спальни - GDO7739 2 спальни, 2 ванные комнаты. Площад…
€242,000
Бунгало 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 268 м²
Роскошный Бунгало в Torrevieja, Коста Бланка, Испания - GDO7738 2 спальни, 2 ванные комнаты.…
€246,000
Бунгало 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 206 м²
Роскошный Бунгало в Torrevieja, Коста Бланка - GDO7737 2 спальни, 2 ванные комнаты. Ковровая…
€238,000
Бунгало 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Торревьеха, Испания
Бунгало 2 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Бунгало в Торревьеха, 3 спальни, 91 м2 - GDO7736 3 спальни, 2 ванные комнаты. Площадь ковра:…
€211,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 185 m2.Solarium: 81 m2, useful area: 104 m2.New Build.There is …
€231,000
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой в Торревьеха, Испания
Бунгало 3 спальни с парковкой, с кондиционером, с террасой
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 185 m2.Solarium: 81 m2, useful area: 104 m2.New Build.There is …
€231,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Современная Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7197 3 спальни, 2 ванные ко…
€336,000
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Гуардамар, Испания
Вилла 4 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Гуардамар, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 143 м²
Великолепная вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7196 3 спальни, 2 ванные комнаты…
€369,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером в Гуардамар, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с мебелью, с кондиционером
Гуардамар, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Новая вилла в Guardamar del Segura, Коста Бланка - SL7189 3 спальни, 2 ванные комнаты. Ковро…
€339,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
VIP класса дом в Сан-Мигель де Салинас, площадь 92 м2 - AGI6100 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
€524,000
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла 3 спальни с парковкой, с террасой, с садом
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
VIP Class House в Сан-Мигель-де-Салинас, Коста Бланка - AGI6099 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
€524,000

Типы недвижимости в Валенсии

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с видом на море
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