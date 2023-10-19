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Дома в Almoradi, Испания

виллы
90
бунгало
6
таунхаусы
43
169 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Количество этажей 3
Представляем новый таунхаус в три этажа в городе Альгорфа в элитном районе в Ла Финка Гольф.…
€195,000
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой в Almoradi, Испания
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almoradi, Испания
Количество спален 5
Площадь 447 м²
Этаж 2
Вилла представляет собой великолепную виллу с 5 спальнями, расположенную в самом сердце доли…
€4,00 млн
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 103 м²
Продажа вилл в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка Наши новые виллы будут представлять соб…
€320,000
Вилла 3 спальни с террасой, с сигнализацией, с личным бассейном в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с сигнализацией, с личным бассейном
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 128 м²
Новые виллы в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка Виллы с 3 спальнями и 2 ванными комнатам…
€610,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
О проекте: жилой дом расположен в Дайя-Нуэва, красивом городке, расположенном в самом сердце…
€265,000
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Almoradi, Испания
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 238 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€470,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 436 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€885,000
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Almoradi, Испания
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 199 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€415,000
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool в Almoradi, Испания
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из шале с 2 спальнями, расположенных на одном этаже. ЖК на…
€251,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Просторные отдельно стоящие дома с 3 спальнями рядом с полем для гольфа в Альгорфе, Коста Бл…
€449,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Кастильо-де-Монтемар, Коста-Бланка Стильные виллы расположен…
€489,000
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Almoradi, Испания
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Almoradi, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Отдельные Виллы с Личным Бассейном и Садом в Альгорфе, Аликанте, в Паре Шагов от Поля для Го…
€729,000
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Стильные Двухэтажные Дома с Практичной Планировкой в Альгорфе, Коста-Бланка Ультрасовременны…
€515,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 2
Стильные Двухэтажные Дома с Практичной Планировкой в Альгорфе, Коста-Бланка Ультрасовременны…
€350,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Готовые Таунхаусы в Средиземноморском Стиле с 3 Спальнями и Парковкой в Альгорфе Недорогие т…
€195,000
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 1
Отдельные Виллы по Типу Бунгало с 3 Спальнями в Кастильо-де-Монтемар Предлагаем купить виллы…
€565,000
Вилла 3 спальни с Pool, земля в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с Pool, земля
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
О проекте: жилой комплекс находится в Дайя-Нуэва, Аликанте. Состоит из независимых двухэтажн…
€289,000
Дом 3 спальни в Almoradi, Испания
Дом 3 спальни
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 436 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельную виллу в современном стиле с бассейном в городе Algorfa. Вилла в…
€885,000
Дом 2 спальни в Almoradi, Испания
Дом 2 спальни
Almoradi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 198 м²
Количество этажей 2
Представляем новую смежную виллу в два этажа в городе Альгорфа в элитном районе в Ла Финка Г…
€415,000
Дом 2 спальни в Almoradi, Испания
Дом 2 спальни
Almoradi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 238 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельную виллу в современном стиле с бассейном в городе Algorfa. Вилла в…
€470,000
Дом 2 спальни в Almoradi, Испания
Дом 2 спальни
Almoradi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 276 м²
Количество этажей 2
В продаже новая смежная вилла в два этажа в городе Альгорфа в элитном районе в Ла Финка Голь…
€445,000
Дом 2 спальни в Almoradi, Испания
Дом 2 спальни
Almoradi, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 273 м²
Количество этажей 2
Представляем комфортабельную виллу в современном стиле с бассейном в городе Algorfa. Вилла в…
€480,000
Дом 3 спальни в Almoradi, Испания
Дом 3 спальни
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Представляем новую виллу в жилом комплексе в городе Dolores. Dolores — муниципалитет в Испан…
€390,000
Дом 3 спальни в Almoradi, Испания
Дом 3 спальни
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Представляем новую виллу в жилом комплексе в городе Dolores. Dolores — муниципалитет в Испан…
€350,000
Дом 3 спальни в Almoradi, Испания
Дом 3 спальни
Almoradi, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Количество этажей 2
Представляем новую виллу в жилом комплексе в городе Dolores. Новая вилла от застройщика в д…
€390,000
Вилла 2 спальни с террасой, с гаражом, с джакузи в Almoradi, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, с гаражом, с джакузи
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 198 м²
Две и независимые виллы в La Finca Golf, Алгорфа, Аликанте Этот новый комплекс имеет 4 двухк…
€415,000
Вилла 2 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном в Almoradi, Испания
Вилла 2 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Almoradi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 273 м²
Две и независимые виллы в La Finca Golf, Алгорфа, Аликанте Этот новый комплекс имеет 4 двухк…
€470,000
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 435 м²
Две и независимые виллы в La Finca Golf, Алгорфа, Аликанте Этот новый комплекс имеет 4 двухк…
€885,000
Вилла 3 спальни с Pool, с chicken furniture, земля в Almoradi, Испания
Вилла 3 спальни с Pool, с chicken furniture, земля
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
Эксклюзивный жилой комплекс новой постройки, который состоит из независимых вилл с 3 спальня…
€565,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 106 м²
Виллы Нуэва Дая - это жилой район, состоящий из шале четырехугольного типа, которые располож…
€299,000
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