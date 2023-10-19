ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Испания
Жилая
Almoradi
Дома
Дома в Almoradi, Испания
виллы
90
бунгало
6
таунхаусы
43
Дом
Очистить
169 объектов найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Таунхаус 3 спальни
Almoradi, Испания
4
2
170 м²
3
Представляем новый таунхаус в три этажа в городе Альгорфа в элитном районе в Ла Финка Гольф.…
€195,000
Рекомендовать
Дом 5 спален с парковкой, с кондиционером, с террасой
Almoradi, Испания
5
447 м²
2
Вилла представляет собой великолепную виллу с 5 спальнями, расположенную в самом сердце доли…
€4,00 млн
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с ванной
Almoradi, Испания
3
2
103 м²
Продажа вилл в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка Наши новые виллы будут представлять соб…
€320,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с сигнализацией, с личным бассейном
Almoradi, Испания
3
2
128 м²
Новые виллы в La Finca Golf, Альгорфа, Коста Бланка Виллы с 3 спальнями и 2 ванными комнатам…
€610,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Almoradi, Испания
3
2
97 м²
О проекте: жилой дом расположен в Дайя-Нуэва, красивом городке, расположенном в самом сердце…
€265,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
3
2
238 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€470,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
4
2
436 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€885,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Almoradi, Испания
3
2
199 м²
Шикарные Виллы с Бассейнами в Альгорфе, Коста-Бланка. Современные виллы в Альгорфе, Испания,…
€415,000
Рекомендовать
Таунхаус 2 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Almoradi, Испания
2
2
98 м²
О проекте: жилой комплекс состоит из шале с 2 спальнями, расположенных на одном этаже. ЖК на…
€251,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с центральным отоплением, с парковка
Almoradi, Испания
4
4
120 м²
2
Просторные отдельно стоящие дома с 3 спальнями рядом с полем для гольфа в Альгорфе, Коста Бл…
€449,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Almoradi, Испания
4
2
119 м²
Отдельные Виллы с 3 Спальнями в Кастильо-де-Монтемар, Коста-Бланка Стильные виллы расположен…
€489,000
Рекомендовать
Вилла 4 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Almoradi, Испания
5
3
300 м²
2
Отдельные Виллы с Личным Бассейном и Садом в Альгорфе, Аликанте, в Паре Шагов от Поля для Го…
€729,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Almoradi, Испания
4
4
300 м²
2
Стильные Двухэтажные Дома с Практичной Планировкой в Альгорфе, Коста-Бланка Ультрасовременны…
€515,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Almoradi, Испания
4
4
270 м²
2
Стильные Двухэтажные Дома с Практичной Планировкой в Альгорфе, Коста-Бланка Ультрасовременны…
€350,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с парковка
Almoradi, Испания
4
2
160 м²
Готовые Таунхаусы в Средиземноморском Стиле с 3 Спальнями и Парковкой в Альгорфе Недорогие т…
€195,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с кондиционером, с видом на горы, с парковка
Almoradi, Испания
4
2
133 м²
1
Отдельные Виллы по Типу Бунгало с 3 Спальнями в Кастильо-де-Монтемар Предлагаем купить виллы…
€565,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с Pool, земля
Almoradi, Испания
3
2
129 м²
О проекте: жилой комплекс находится в Дайя-Нуэва, Аликанте. Состоит из независимых двухэтажн…
€289,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Almoradi, Испания
4
2
436 м²
2
Представляем комфортабельную виллу в современном стиле с бассейном в городе Algorfa. Вилла в…
€885,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Almoradi, Испания
3
1
198 м²
2
Представляем новую смежную виллу в два этажа в городе Альгорфа в элитном районе в Ла Финка Г…
€415,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Almoradi, Испания
3
1
238 м²
2
Представляем комфортабельную виллу в современном стиле с бассейном в городе Algorfa. Вилла в…
€470,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Almoradi, Испания
3
1
276 м²
2
В продаже новая смежная вилла в два этажа в городе Альгорфа в элитном районе в Ла Финка Голь…
€445,000
Рекомендовать
Дом 2 спальни
Almoradi, Испания
3
1
273 м²
2
Представляем комфортабельную виллу в современном стиле с бассейном в городе Algorfa. Вилла в…
€480,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Almoradi, Испания
4
3
125 м²
2
Представляем новую виллу в жилом комплексе в городе Dolores. Dolores — муниципалитет в Испан…
€390,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Almoradi, Испания
4
3
125 м²
2
Представляем новую виллу в жилом комплексе в городе Dolores. Dolores — муниципалитет в Испан…
€350,000
Рекомендовать
Дом 3 спальни
Almoradi, Испания
4
3
125 м²
2
Представляем новую виллу в жилом комплексе в городе Dolores. Новая вилла от застройщика в д…
€390,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с гаражом, с джакузи
Almoradi, Испания
2
1
198 м²
Две и независимые виллы в La Finca Golf, Алгорфа, Аликанте Этот новый комплекс имеет 4 двухк…
€415,000
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Almoradi, Испания
2
1
273 м²
Две и независимые виллы в La Finca Golf, Алгорфа, Аликанте Этот новый комплекс имеет 4 двухк…
€470,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с террасой, с гаражом, с личным бассейном
Almoradi, Испания
3
2
435 м²
Две и независимые виллы в La Finca Golf, Алгорфа, Аликанте Этот новый комплекс имеет 4 двухк…
€885,000
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с Pool, с chicken furniture, земля
Almoradi, Испания
3
2
122 м²
Эксклюзивный жилой комплекс новой постройки, который состоит из независимых вилл с 3 спальня…
€565,000
Рекомендовать
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Almoradi, Испания
3
2
106 м²
Виллы Нуэва Дая - это жилой район, состоящий из шале четырехугольного типа, которые располож…
€299,000
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
6
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL