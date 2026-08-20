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Дома в Almoradi, Испания

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виллы
7
21 объект найдено
Дом 3 комнаты в Almoradi, Испания
Дом 3 комнаты
Almoradi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Эта впечатляющая независимая вилла площадью 191 м² с тремя спальнями в Ломас-де-Ла-Хулиане р…
$676,168
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Дом 3 комнаты в Almoradi, Испания
Дом 3 комнаты
Almoradi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Откройте для себя эксклюзивную виллу в Аликанте, в районе Heredades, которая входит в проект…
$461,181
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Дом 2 комнаты в Almoradi, Испания
Дом 2 комнаты
Almoradi, Испания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 670 м²
Количество этажей 2
Представляем дом площадью 670 м2 в городе Algorfa.Участок площадью 5000 м2, где вы можете ус…
$288,961
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Дом 6 комнат в Almoradi, Испания
Дом 6 комнат
Almoradi, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
Эта независимая вилла с четырьмя или шестью спальнями, ориентированная на восток и запад, с …
$687,726
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Дом 6 комнат в Almoradi, Испания
Дом 6 комнат
Almoradi, Испания
Число комнат 6
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 299 м²
Эта независимая вилла с четырьмя или шестью спальнями, ориентированная на восток и запад, ра…
$687,726
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Дом 3 комнаты в Almoradi, Испания
Дом 3 комнаты
Almoradi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 271 м²
Представляем вам эту великолепную отдельно стоящую виллу в привилегированной зоне Ломас де Х…
$693,494
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LDV InvestLDV Invest
Вилла в Almoradi, Испания
Вилла
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Расположенный в тихом районе Хередадес, этот отдельно стоящий дом предлагает идеальные услов…
$415,014
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Вилла 5 комнат в Almoradi, Испания
Вилла 5 комнат
Almoradi, Испания
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 138 м²
Ключевая премиальная вилла с частным бассейном, парковкой и двором, расположена в тихом мест…
$415,506
НДС
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Вилла в Almoradi, Испания
Вилла
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Новые виллы на продажу в Лас-Эрэдадес, Коста-Бланка Современные виллы в тихом районе с удоб…
$418,810
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Вилла в Almoradi, Испания
Вилла
Almoradi, Испания
Количество спален 4
Площадь 140 м²
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ОКРЕСТНОСТЯХ РОХАЛЕСА Новый проект строительства 4 современных вилл в Лас Эр…
$542,060
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Вилла в Almoradi, Испания
Вилла
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Новые виллы на продажу в Лас-Эрэдадес, Коста-Бланка Современные виллы в тихом район…
$417,530
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Дом 3 комнаты в Almoradi, Испания
Дом 3 комнаты
Almoradi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Откройте для себя эксклюзивную виллу в Аликанте, в районе Heredades, которая входит в проект…
$495,856
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Дом 3 комнаты в Almoradi, Испания
Дом 3 комнаты
Almoradi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Эта впечатляющая отдельная вилла с тремя спальнями расположена в престижной жилой зоне, всег…
$635,135
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Дом 4 комнаты в Almoradi, Испания
Дом 4 комнаты
Almoradi, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Просторные виллы с частным бассейном на продажу в Альморади Альморади – уютный и спокойный ж…
$423,008
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Вилла в Almoradi, Испания
Вилла
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Расположенная в тихом поселке Хередадес, эта эксклюзивная коллекция из четырех независимых д…
$506,227
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Дом 3 комнаты в Almoradi, Испания
Дом 3 комнаты
Almoradi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 216 м²
Эта впечатляющая самостоятельная вилла площадью 191 м2 и с тремя спальнями в Ломас де Ла Хул…
$676,168
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Дом 3 комнаты в Almoradi, Испания
Дом 3 комнаты
Almoradi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 149 м²
Откройте для себя эксклюзивную виллу в Аликанте, районе Heredades, которая входит в состав н…
$507,415
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Вилла в Almoradi, Испания
Вилла
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Площадь 134 м²
Новые виллы на продажу в Лас-Эрэдадес, Коста-Бланка Современные виллы в тихом районе с удо…
$418,133
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Дом 3 комнаты в Almoradi, Испания
Дом 3 комнаты
Almoradi, Испания
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 264 м²
Эта невероятная независимая вилла с тремя спальнями в Ломас-де-ла-Хулиане расположена в прес…
$635,135
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Таунхаус в El Saladar, Испания
Таунхаус
El Saladar, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 192 м²
Продается угловой таунхаус на двух этажах в Альморади, Аликанте. На первом этаже у входа ест…
$156,111
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Таунхаус в Almoradi, Испания
Таунхаус
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 122 м²
НОВЫЕ ПОСТРОЕННЫЕ ПАРВИЛЫ В ФОРМЕНТЕРА-ДЕЛЬ-СЕГУРА Недавно построенный двухквартирный дом на…
$380,050
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