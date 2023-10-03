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Таунхаусы в Валенсии, Испания

Вега-Баха-дель-Сегура
259
Торревьеха
63
Pilar de la Horadada
59
Марина-Баха
54
Orihuela
47
Almoradi
42
Бах-Виналопо
26
Santa Pola
25
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533 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом в La Zenia, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с кондиционером, с c ремонтом
La Zenia, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Количество этажей 2
Вилла с 3 спальнями в отличном месте в Ла Зения Аликанте Вилла может похвастаться передним и…
€245,000
Таунхаус 2 спальни в Finestrat, Испания
Таунхаус 2 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Квартиры с 2 и 3 спальнями и таунхаусы с 3 спальнями. Тихий жилой район с захватывающим видо…
€249,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Продается таунхаус в районе La Zenia в городе Ориуэла Коста. На первом этаже имеет просторну…
€318,800
Таунхаус 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый таунхаус в популярном районе в городе Торревьеха.Таунхаус в хорошем …
€159,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером в Аликанте, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Аликанте, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 2
Предлагаем к покупке Красивый таунхаус с террасой в Дрим Хиллс, Лос Альтос Таунхаус площа…
€169,000
Таунхаус 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Представляем таунхаус в закрытой урбанизации в городе Торревьеха районе Ла Мата. Расстояние …
€190,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус с тренажерным залом и большим солярием в городе Торревьеха. Таунхаус в тр…
€117,260
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый таунхаус в тихом районе у гольф полей в городе Кампоамор.Новый таунх…
€219,800
Таунхаус 3 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус в центре города Торревьеха.Таунхаус в три этажа в нормальном состоянии об…
€132,260
Таунхаус 2 спальни в l Alfas del Pi, Испания
Таунхаус 2 спальни
l Alfas del Pi, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Двухквартирный дом с великолепным видом предлагает спокойствие, хорошее расположение и комфо…
€235,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 62 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус в один этаж в популярном районе в городе Торревьеха.Таунхаус в хорошем со…
€132,700
Таунхаус 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Аликанте, Испания
Таунхаус 5 спален с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Аликанте, Испания
Комнаты 6
Площадь 207 м²
Жилой комплекс из 9 таунхаусов в Кабо-де-лас-Уэртас, на территории которого великолепные сре…
€1,33 млн
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Бенидорм, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 176 м²
Новый жилой комплекс на побережье Коста Бланка, расположенный в районе Вalcón de Finestrat, …
€367,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Валенсия, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Валенсия, Испания
Комнаты 4
Площадь 133 м²
Новый жилой комплекс в Сан Антонио де Бенагебер, всего в 14км от Валенсии. Жилой комплекс со…
€220,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Аликанте, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Аликанте, Испания
Комнаты 4
Площадь 94 м²
Новый таунхаус в современном комплексе в городе Гран Алакант. Находится в жилом комплексе за…
€211,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Провинция Аликанте, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Провинция Аликанте, Испания
Комнаты 3
Площадь 140 м²
 Новый современный таунхаус, расположенный в городе Daya Nueva. Одноэтажный таунхаус площадь…
€209,000
Таунхаус 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Аликанте, Испания
Таунхаус 4 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Аликанте, Испания
Комнаты 5
Площадь 124 м²
Новый комплекс в Сан-Хуан-де-Аликанте, всего в 20 минутах ходьбы от пляжа Сан-Хуан и в 15 ми…
€490,000
Таунхаус 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Бенидорм, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Бенидорм, Испания
Комнаты 4
Площадь 180 м²
Новый современный таунхаус в районе Balcon de Finestrat, Finestrat. Описание: спальни: 3 за…
€409,900
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Провинция Аликанте, Испания
Таунхаус 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Провинция Аликанте, Испания
Комнаты 4
Площадь 123 м²
Новое строительство 22 рядных домов с тремя этажами плюс подвал в Гуардамар дель Сегура. Это…
€289,000
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Новое строительство, которое расположено в двух шагах от моря, напротив пляжа Кура в Торревь…
€269,950
Таунхаус 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в закрытой урбанизации с бассейном в популярном районе Los Altos в Ориуэл…
€150,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 58 м²
Количество этажей 2
Продается двухуровневый таунхаус в тихом районе у озера в городе Торревьеха.Таунхаус в хорош…
€95,260
Таунхаус 4 спальни у моря в Торревьеха, Испания
Таунхаус 4 спальни у моря
Торревьеха, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Количество этажей 3
Продается трехуровневый таунхаус в тихом районе у озера в городе Торревьеха.Таунхаус в хоро…
€99,995
Таунхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой в Playa Flamenca I, Испания
Таунхаус 4 спальни с мебелью, с кондиционером, с террасой
Playa Flamenca I, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Мы предлагаем вам это шале площадью 98 м2, где вы сможете приятно провести свободное время. …
€199,000
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool в Almoradi, Испания
Таунхаус 3 спальни с парковкой, с садом, с Pool
Almoradi, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 97 м²
О проекте: жилой дом расположен в Дайя-Нуэва, красивом городке, расположенном в самом сердце…
€265,000
Таунхаус 3 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 3 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в популярном районе возле торгового центра Zenia Boulevard в Ориуэла Кост…
€250,000
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с садом, с Pool в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни с гаражом, с садом, с Pool
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
О проекте: расположен в 300 метрах от пляжа Миль-Пальмерас, к югу от побережья Коста-Бланка,…
€335,000
Таунхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 3 спальни с балконом, с гаражом, с садом
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 119 м²
О проекте: расположен в 300 метрах от пляжа Миль-Пальмерас, к югу от побережья Коста-Бланка,…
€585,000
Таунхаус 2 спальни с гаражом, с садом, с Pool в Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Таунхаус 2 спальни с гаражом, с садом, с Pool
Urbanizacion Mil Palmeras, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 62 м²
О проекте: расположен в 300 метрах от пляжа Миль-Пальмерас, к югу от побережья Коста-Бланка,…
€285,000
Таунхаус 2 спальни у моря в Orihuela, Испания
Таунхаус 2 спальни у моря
Orihuela, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Продается таунхаус в популярном районе возле торгового центра Zenia Boulevard в Ориуэла Кост…
€124,000

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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