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Продажа домов в Callosa de Segura, Испания

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Callosa de Segura, Испания
Дом 4 комнаты
Callosa de Segura, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
В продаже большой дом в Callosa de Segura с участком земли 4500 кв. м. Недвижимость находитс…
$673,845
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Вилла в Callosa de Segura, Испания
Вилла
Callosa de Segura, Испания
Количество спален 3
Площадь 130 м²
В продаже большой дом в Callosa de Segura с участком земли 4500 кв. м. Недвижимость находитс…
$671,592
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