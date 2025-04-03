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Продажа домов в la Plana Baixa, Испания

3 объекта найдено
Вилла в Кастельон, Испания
Вилла
Кастельон, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 1 310 м²
Продается роскошная вилла в Бурриане. Очень яркая и большая вилла. Расположенна всего в 5 м…
$1,20 млн
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Дом 4 комнаты в Xilxes Chilches, Испания
Дом 4 комнаты
Xilxes Chilches, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся дом в Chilches - Xilxes в районе Chilches. Общая площадь 326.00 м2, участок 835 м2…
$595,023
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
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Вилла в Кастельон, Испания
Вилла
Кастельон, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 377 м²
Продается великолепная вилла в Чилче, всего в 30 минутах от Валенсии, Кастельона и междунаро…
$459,924
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Параметры недвижимости в la Plana Baixa, Испания

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