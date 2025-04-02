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Продажа домов в Riba-roja de Turia, Испания

3 объекта найдено
Вилла в Riba-roja de Turia, Испания
Вилла
Riba-roja de Turia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 360 м²
Вилла в элитной урбанизации в пригороде Валенсии. Вилла с личным садом и бассейном. Участок …
$367,939
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Дом 6 комнат в Riba-roja de Turia, Испания
Дом 6 комнат
Riba-roja de Turia, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Добро пожаловать в эксклюзивную резиденцию!Приобретая эту недвижимость, вы получите:- настоя…
$821,517
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Вилла в Riba-roja de Turia, Испания
Вилла
Riba-roja de Turia, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 351 м²
ПРОДАЖА ИЛИ АРЕНДА С ПРАВОМ ВЫКУПА отдельностоящей виллы в урбанизации Parque Montealcedo, р…
$269,955
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