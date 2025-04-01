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Продажа домов в Paterna, Испания

4 объекта найдено
Дом 5 комнат в Paterna, Испания
Дом 5 комнат
Paterna, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся замечательный дом площадью 180 м² с участком 450 м². В доме 2 этажа, 4 спальни и 3…
$648,842
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Вилла с балконом, с лифтом, с террасой в Paterna, Испания
Вилла с балконом, с лифтом, с террасой
Paterna, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Позаботьтесь о мельчайших деталях, чтобы добиться совершенства в эксклюзивном строительстве …
$965,184
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Вилла в Paterna, Испания
Вилла
Paterna, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Продается просторный частный дом 500 m² с большим садом 4000 m² в 20 минутах от центра Вален…
$899,851
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Дом 5 комнат в Paterna, Испания
Дом 5 комнат
Paterna, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Представляем вашему вниманию эксклюзивную серию современных вилл в одном из лучших пригородо…
$680,237
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Realting.com
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Realting.com
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