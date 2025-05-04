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Продажа домов в Sant Joan dAlacant, Испания

виллы
9
17 объектов найдено
Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 251 м²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$714,247
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Шале в Sant Joan dAlacant, Испания
Шале
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 336 м²
Casamayor представляет это впечатляющее поместье с участком площадью 5138 квадратных метров …
$1,43 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Дом 6 комнат в Sant Joan dAlacant, Испания
Дом 6 комнат
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Алегрия рада представить эту великолепную недвижимость: отдельную виллу с частным бассейном …
$1,70 млн
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 243 м²
Этот эксклюзивный комплекс отдельно стоящих вилл в Сан-Хуане, Аликанте, предлагает изысканны…
$819,919
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Дом 4 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Дом 4 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Отдельные дома с садом и бассейном в Ла Фонте, Сан-Хуан-де-Аликанте.21 полностью независимые…
$628,141
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Дом 5 комнат в Sant Joan dAlacant, Испания
Дом 5 комнат
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся дом в Аликанте в районе Salafranca - Lloixa. Общая площадь 210.00 м2, дом 1995 год…
$373,893
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Дом 4 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Дом 4 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Виллы современного дизайна у моря, в Ла Фонт, Плайя де Мучависта, Сан Хуан де Аликанте.Новый…
$716,865
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ALEGRIA REAL ESTATE
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English, Русский, Español
Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 251 м²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$724,061
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Таунхаус 5 комнат в Sant Joan dAlacant, Испания
Таунхаус 5 комнат
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 4
Представляем таунхаус в четыре уровня в городе San Juan. Квартира находится в жилом комплекс…
$1,18 млн
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$538,684
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 166 м²
Villa for sale in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive promotion of 29 chalets pa…
$567,036
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 275 м²
Престижный район города Сан Хуан. На выбор виллы в пешей доступности к пляжу, расположены вс…
$681,051
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 189 м²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$560,493
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Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 251 м²
Продается вилла в Ла Фонте, участок 372 м2, общая площадь 250,46 м2 и внутренняя жилая площа…
$710,936
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Inmobiliaria Casamayor
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
Вилла в Sant Joan dAlacant, Испания
Вилла
Sant Joan dAlacant, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 211 м²
Villas in San Juan de Alicante, Costa Blanca An exclusive private residential development wh…
$582,302
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Дом 4 комнаты в Sant Joan dAlacant, Испания
Дом 4 комнаты
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 139 м²
Количество этажей 2
Представляем новую виллу от застройщика в городе San Juan. Вилла построена на двух уровнях и…
$595,872
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Дом 6 комнат в Sant Joan dAlacant, Испания
Дом 6 комнат
Sant Joan dAlacant, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
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$1,13 млн
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Realting.com
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