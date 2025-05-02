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Продажа домов в lHorta Nord, Испания

Годелья
14
el Puig de Santa Maria
3
Pucol
3
Paterna
3
24 объекта найдено
Дом 5 комнат в Paterna, Испания
Дом 5 комнат
Paterna, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Представляем вашему вниманию эксклюзивную серию современных вилл в одном из лучших пригородо…
$680,237
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Вилла в Paterna, Испания
Вилла
Paterna, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 445 м²
Позаботьтесь о мельчайших деталях, чтобы добиться совершенства в эксклюзивном строительстве …
$965,184
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Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 300 м²
Двухэтажный таунхаус класса люкс, расположенный в одном из лучших урбанизаций в центре Кампо…
$484,920
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Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Площадь 223 м²
Virentia, the name given to this sector of Godella, means 'vegetation' in Latin. The term li…
$749,603
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Inmobiliaria Casamayor
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Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Площадь 237 м²
Virentia, the name given to this sector of Godella, means 'vegetation' in Latin. The term li…
$887,690
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Inmobiliaria Casamayor
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Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Площадь 212 м²
Вирентия, название этого сектора Годеллы, на латыни означает «растительность». Этот термин с…
$865,739
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Inmobiliaria Casamayor
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Дуплекс 5 комнат в Альборая, Испания
Дуплекс 5 комнат
Альборая, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
В PRIMERA LINEA DE PLAYA, мы предлагаем для продажи этот замечательный пентхаус дуплекс в По…
$551,969
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Таунхаус в el Puig de Santa Maria, Испания
Таунхаус
el Puig de Santa Maria, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Продается светлый таунхаус в Эль Пуиг (Валенсия). Он состоит из 3 спален, 2 ванных комнат, 1…
$274,574
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Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 141 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$739,093
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Inmobiliaria Casamayor
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Дом 4 комнаты в el Puig de Santa Maria, Испания
Дом 4 комнаты
el Puig de Santa Maria, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся дом в El Puig de Santa Maria в районе Puig. Общая площадь 244.30 м2, дом 2027 года…
$327,713
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Вилла в Pucol, Испания
Вилла
Pucol, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 554 м²
Город расположен в урбанизированном # 243; n монастырей только после того, как они вошли и п…
$1,05 млн
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Таунхаус в Годелья, Испания
Таунхаус
Годелья, Испания
Площадь 237 м²
Virentia, the name given to this sector of Godella, means 'vegetation' in Latin. The term li…
$871,018
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Inmobiliaria Casamayor
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Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 140 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$642,443
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Inmobiliaria Casamayor
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Вилла в Paterna, Испания
Вилла
Paterna, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Вилла отдельностоящая в Ла Каньяда, площадью 500 м2, расположена на участке площадью 1000 м2…
$724,880
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Дом 5 комнат в Годелья, Испания
Дом 5 комнат
Годелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся дом в Godella в районе Campolivar. Общая площадь 196.00 м2, дом 2026 года постройк…
$618,648
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Таунхаус в el Puig de Santa Maria, Испания
Таунхаус
el Puig de Santa Maria, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Предлагается к продаже дом на первой линии пляж с потрясающим видом на море. Удобное располо…
$464,923
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Дом 5 комнат в Годелья, Испания
Дом 5 комнат
Годелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Двухквартирные дома современного дизайна с общим бассейном, в районе Камполивар, Годелла, Ва…
$496,772
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Вилла в Pucol, Испания
Вилла
Pucol, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 285 м²
Уютная вилла в престижном жилом комплексе Los Monasterios, в ближайшем пригороде Валенсии. В…
$529,912
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Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 141 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$733,408
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Дом 6 комнат в Годелья, Испания
Дом 6 комнат
Годелья, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ГОДЕЛЬЕ, ВАЛЕНСИЯ Новый жилой комплекс из 36 вилл с 4 и 5 спальнями, с больши…
$899,709
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ALEGRIA REAL ESTATE
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Дом 5 комнат в Годелья, Испания
Дом 5 комнат
Годелья, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
НОВЫЕ ВИЛЛЫ В ГОДЕЛЬЕ, ВАЛЕНСИЯ Новый жилой комплекс из 36 вилл с 4 и 5 спальнями, с больши…
$873,157
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Вилла в Годелья, Испания
Вилла
Годелья, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Продается просторный частный дом 500 m² с большим садом 4000 m² в 20 минутах от центра Вален…
$899,851
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Вилла в Pucol, Испания
Вилла
Pucol, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 700 м²
Роскошная вилла класса люкс, эксклюзивного дизайна, расположена в жилом комплексе Los Monast…
$1,70 млн
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Шале в Годелья, Испания
Шале
Годелья, Испания
Площадь 138 м²
Из всех областей, окружающих Валенсию, очень немногие имеют нетронутое пространство, где сре…
$636,757
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Inmobiliaria Casamayor
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Типы недвижимости в lHorta Nord

виллы
шале
таунхаусы

Параметры недвижимости в lHorta Nord, Испания

с гаражом
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