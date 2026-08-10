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Дома в Betera, Испания

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9 объектов найдено
Дом 5 комнат в Betera, Испания
Дом 5 комнат
Betera, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся замечательный дом площадью 180 м² с участком 450 м². В доме 2 этажа, 4 спальни и 3…
$719,692
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Дом 5 комнат в Betera, Испания
Дом 5 комнат
Betera, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Эта роскошная вилла была построена в 2007 году и полностью обновлена в 2022 году. Продается …
$985,513
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Вилла в Betera, Испания
Вилла
Betera, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 700 м²
Просторный трёхэтажный дом площадью 700 м2 с земельным участком 600 м2. Последний этаж - ман…
$469,922
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LDV InvestLDV Invest
Таунхаус в Betera, Испания
Таунхаус
Betera, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 273 м²
Просторный и комфортный пентхаус - дуплекс с видом на поле для гольфа в одном из самых тихи…
$269,955
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Дом 8 комнат в Betera, Испания
Дом 8 комнат
Betera, Испания
Число комнат 8
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 8
Продаётся дом в Betera в районе Urb. Torre en Conill. Общая площадь 420.00 м2, участок 2900 …
$1,38 млн
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Дом 3 спальни в Betera, Испания
Дом 3 спальни
Betera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 150 м²
Продается вилла в Бетере с участком 600 м2. Полностью отремонтирована имеет всю технику и ме…
$392,682
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Вилла в Betera, Испания
Вилла
Betera, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Элитная вилла на первой линии гольф полей в урбанизации Бетера. Нижний этаж: кухня открытого…
$889,852
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Дом 6 комнат в Betera, Испания
Дом 6 комнат
Betera, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Продаётся вилла в Betera в районе Torre en Conill-Cumbres de San Antonio. Общая площадь 450.…
$1,95 млн
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Дом 5 комнат в Betera, Испания
Дом 5 комнат
Betera, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся дом в Betera в районе Mas Camarena. Общая площадь 148.20 м2, участок 186 м2, дом 2…
$655,848
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