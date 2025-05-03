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Продажа домов с садом в Валенсии, Испания

Торревьеха
368
Бенидорм
51
Аликанте
41
Аликанте
4967
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370 объектов найдено
Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Великолепная вилла с частным бассейном в Сьюдад-Кесаде - ER8322 3 спальни, 3 ванные комнаты.…
$475,121
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Шале 3 спальни в San Fulgencio, Испания
Шале 3 спальни
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Шале с 3 спальнями Новая урбанизация с шале с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, расположенн…
$280,891
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 134 м²
Вилла премиум-класса в Dehesa de Campoamor, Испания - AGI115542 3 спальни, 3 ванные комнаты.…
$705,034
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Таунхаус в Pilar de la Horadada, Испания
Таунхаус
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
НОВАЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ТАУНХАУС В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенные современные таунхаусы…
$261,513
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Вилла в Бениса, Испания
Вилла
Бениса, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 388 м²
Современная Новая Вилла в Бениссе - FD118803 3 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ковров: 38…
$1,20 млн
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Бунгало в Аликанте, Испания
Бунгало
Аликанте, Испания
Площадь 397 м²
Недвижимость Casamayor представляет эту эксклюзивную недвижимость, расположенную в одном из …
$1,08 млн
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Inmobiliaria Casamayor
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
Жилье современного жилья 2 и 3 спальни и 2 ванные комнаты, открытая кухня, большая гостиная,…
$376,820
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Бунгало в Торревьеха, Испания
Бунгало
Торревьеха, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Бунгало на первом этаже в Residencial Marbella 6 , в Торребланке , Торревьеха , Коста Бланка…
$139,962
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Вилла в Ador, Испания
Вилла
Ador, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 292 м²
Красивая вилла с панорамными видоми на горы и море расположена в урбанизации Адор (10 км от …
$580,195
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
НОВОЕ ЖИЛЬЕ ДЛЯ КВАРТИРЫ БУНГАЛО В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Недавно построенный жилой район с апа…
$200,145
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 89 м²
Новые таунхаусы, расположенные в Лос Балконес, Торревьеха. На первом этаже таунхауса находи…
$241,755
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Премиум-класс Бунгало с частным бассейном в Сан-Мигель-де-Салинас - AGI1116169 2 спальни, 2 …
$271,133
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Бунгало в Daya Nueva, Испания
Бунгало
Daya Nueva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Одноэтажные новостройки. В новой части муниципалитета Daya Nueva, недалеко от центра города.…
$250,855
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
ЖИЛОЙ СОВРЕМЕННОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА ... расположен на побережье Коста Бланка, в Пилар-де-ла-Ора…
$269,050
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 157 м²
Роскошная вилла в Dehesa de Campoamor, Испания - AGI115606 4 спальни, 4 ванные комнаты. Площ…
$748,424
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Дом 3 спальни в Rojales, Испания
Дом 3 спальни
Rojales, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 209 м²
Роскошные бунгало с 3 спальнями Новый жилой комплекс с несколькими доступными моделями бун…
$444,868
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Вилла в Dehesa de Campoamor, Испания
Вилла
Dehesa de Campoamor, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
3 bedrooms, 2 bathroomsArea: 92 m2.Plot size: 500 m2.New Build.There is private pool, parki…
$638,138
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Вилла в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Вилла
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 144 м²
VIP класса дом в Сан-Мигель де Салинас, площадь 92 м2 - AGI6100 3 спальни, 2 ванные комнаты.…
$568,409
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Вилла в Валенсия, Испания
Вилла
Валенсия, Испания
Площадь 133 м²
Эта прекрасная вилла идеально сочетает в себе комфорт современной жизни и очарование тихого …
$474,216
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Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Бунгало
Сан-Мигель-де-Салинас, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 92 м²
Современный Новый Бунгало в Сан-Мигель-де-Салинас, площадь 92 м2 - AGI115749 3 спальни, 2 ва…
$271,133
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Таунхаус в Торревьеха, Испания
Таунхаус
Торревьеха, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Продается двухквартирный дом с различными террасами, он расположен на углу урбанизации Торре…
$139,877
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Вилла в Formentera del Segura, Испания
Вилла
Formentera del Segura, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Дом премиум-класса в Бенихофаре, 3 спальни, 120 м2 - BEV115764 3 спальни, 2 ванные комнаты. …
$356,883
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Шале в Sant Joan dAlacant, Испания
Шале
Sant Joan dAlacant, Испания
Площадь 336 м²
Casamayor представляет это впечатляющее поместье с участком площадью 5138 квадратных метров …
$1,43 млн
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Вилла в Валенсия, Испания
Вилла
Валенсия, Испания
Площадь 420 м²
Светлая и эксклюзивная роскошная вилла расположена в одном из самых живописных мест побережь…
$4,13 млн
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Бунгало в Pilar de la Horadada, Испания
Бунгало
Pilar de la Horadada, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 84 м²
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС НОВОЙ СТРОИТЕЛЬСТВА В ПИЛАР-ДЕ-ЛА-ОРАДАДА Новопостроенный жилой комплекс в со…
$258,283
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Таунхаус в Orihuela, Испания
Таунхаус
Orihuela, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Мы предлагаем вам это шале площадью 98 м2, где вы сможете приятно провести свободное время. …
$215,811
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Вилла в Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Вилла
Urbanizacion Dona Pepa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 110 м²
Красивый дом у озера в Сьюдад Кесада - AGI115453 2 спальни, 3 ванные комнаты. Площадь ковра:…
$520,626
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Вилла в lAlfas del Pi, Испания
Вилла
lAlfas del Pi, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
Эффектный дом между Альтеей и Альфас-дель-Пи. Недавно отремонтирован с использованием лучших…
$439,213
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Бунгало в Finestrat, Испания
Бунгало
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 195 м²
НОВЫЙ РОСКОШНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС С ВИДОМ НА МОРЕ В ФИНЕСТРАТЕ Новый элитный жилой комплекс с а…
$484,483
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Вилла в Валенсия, Испания
Вилла
Валенсия, Испания
Площадь 677 м²
Роскошная вилла в Ла Нусия — настоящее чудо, расположенное на обширном участке площадью 32 0…
$5,79 млн
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Типы недвижимости в Валенсии

виллы
шале
бунгало
таунхаусы
дуплексы

Параметры недвижимости в Валенсии, Испания

с гаражом
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