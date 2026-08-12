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Шале в автономном сообществе Валенсия, Испания

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Аликанте
32
Марина-Баха
5
Ориуэла
3
Пилар-де-ла-Орадада
6
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32 объекта найдено
Шале в Мучамель, Испания
Шале
Мучамель, Испания
Площадь 304 м²
Мы представляем поистине уникальный и особенный CASA в центре Мухамиэля, расположенный рядом…
$675,455
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Шале в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 659 м²
У нас есть эта эксклюзивная вилла для продажи в районе Лос-Гирасоль, есть гостиная с деревян…
$854,637
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Шале в Finestrat, Испания
Шале
Finestrat, Испания
Площадь 313 м²
Откройте для себя новую концепцию жизни в привилегированной природной среде, на фоне моря и …
$882,337
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TekceTekce
Шале в Мучамель, Испания
Шале
Мучамель, Испания
Площадь 454 м²
Откройте для себя эту великолепную виллу, расположенную в Mutxamel в той же урбанизации La H…
$906,116
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Шале в Аликанте, Испания
Шале
Аликанте, Испания
Площадь 417 м²
Фантастическая независимая вилла на продажу в Vistahermosa. Casamayor Real Estate представл…
$1,33 млн
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Шале в Finestrat, Испания
Шале
Finestrat, Испания
Площадь 229 м²
Откройте для себя новую концепцию жизни в привилегированной природной среде, на фоне моря и …
$675,621
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Шале в Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Шале
Sant Vicent del Raspeig San Vicente del Raspeig, Испания
Площадь 649 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам эту эксклюзивную виллу, расположенную на улице Рио Т…
$1,29 млн
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Шале в Мучамель, Испания
Шале
Мучамель, Испания
Площадь 480 м²
Недвижимость Casamayor представляет вам эту великолепную виллу на продажу в Мухамиле, котора…
$963,804
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Шале в Мучамель, Испания
Шале
Мучамель, Испания
Площадь 217 м²
Вилла для продажи в Mutxamel - La Huerta Casamayor Real Estate представляет эту великолепную…
$376,320
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Шале 2 спальни в Санта-Пола, Испания
Шале 2 спальни
Санта-Пола, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
$282,377
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Шале 3 спальни в Polop, Испания
Шале 3 спальни
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 94 м²
$262,561
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Шале 2 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Шале 2 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Виллы с 3 спальнями Великолепные недавно построенные виллы с 3 спальнями, 2 или 3 ванными, ч…
$267,416
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Шале 4 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Шале 4 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 133 м²
$539,985
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Шале 3 спальни в Polop, Испания
Шале 3 спальни
Polop, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 87 м²
Вилла расположена в тихой и знакомой урбанизации, где есть парк, где можно провести время со…
$247,432
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Шале 3 спальни в el Campello, Испания
Шале 3 спальни
el Campello, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Теплый и светлый пентхаус в районе Блинкер, рядом с торговыми центрами и в очень хорошем мес…
$188,049
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Шале 3 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Шале 3 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
$282,377
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Шале 3 спальни в San Fulgencio, Испания
Шале 3 спальни
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 125 м²
Шале с 3 спальнями Новая урбанизация с шале с 3 спальнями и 2 ванными комнатами, расположенн…
$280,891
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Шале 2 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Шале 2 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 72 м²
$247,204
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Шале 3 спальни в Dolores, Испания
Шале 3 спальни
Dolores, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 126 м²
$306,156
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Шале 3 спальни в Санта-Пола, Испания
Шале 3 спальни
Санта-Пола, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 93 м²
$282,377
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Шале 3 спальни в Finestrat, Испания
Шале 3 спальни
Finestrat, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 91 м²
$436,843
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Шале 3 спальни в Algorfa, Испания
Шале 3 спальни
Algorfa, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 107 м²
$371,549
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Шале 3 спальни в Дения, Испания
Шале 3 спальни
Дения, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
$371,549
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Шале 2 спальни в Ориуэла, Испания
Шале 2 спальни
Ориуэла, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 89 м²
$229,865
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Шале 3 спальни в Los Montesinos, Испания
Шале 3 спальни
Los Montesinos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Шале с 3 спальнями Шале с 3 спальнями, 2 ванными, частным бассейном, солярием и садом, окруж…
$247,699
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Шале 3 спальни в San Fulgencio, Испания
Шале 3 спальни
San Fulgencio, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 109 м²
$297,140
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Шале 2 спальни в Daya Nueva, Испания
Шале 2 спальни
Daya Nueva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 86 м²
Шале с 2 спальнями Эта новое строительство предлагает современные шале, все в одном уровне в…
$224,911
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Шале 4 спальни в Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Шале 4 спальни
Пилар-де-ла-Орадада, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 166 м²
$678,696
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Шале 3 спальни в el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Шале 3 спальни
el Poble Nou de Benitatxell Benitachell, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Уютное шале с 3 спальнями Фантастический дом с отоплением на отдельном участке 400m2 коммуна…
$254,635
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Шале 3 спальни в Entrenaranjos, Испания
Шале 3 спальни
Entrenaranjos, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 99 м²
Виллы с 2 или 3 спальнями с участком в 200 м2. На участке, как дополнительная опция можно ус…
$267,416
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Параметры недвижимости в автономном сообществе Валенсия, Испания

с гаражом
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с террасой
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с полем для гольфа
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