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Продажа домов в la Ribera Baixa, Испания

Cullera
7
26 объектов найдено
Вилла с патио в Cullera, Испания
Вилла с патио
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 132 м²
Этот великолепный коттедж находится всего в 50 метрах от пляжа Кульеры, рядом с известными р…
$249,959
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Вилла в Cullera, Испания
Вилла
Cullera, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 450 м²
Двухэтажная Вилла в котеджном поселке Buenavista (Cullera), рядом с Аквапарком (Aquapolis), …
$249,959
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Вилла в Cullera, Испания
Вилла
Cullera, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Вилла в средиземноморском стиле, расположена в коттеджном поселке Buenavista , города Кульер…
$414,491
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Вилла в Cullera, Испания
Вилла
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 250 м²
Продается таунхаус площадью 127 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
$339,944
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Дом 10 комнат в Cullera, Испания
Дом 10 комнат
Cullera, Испания
Число комнат 10
Количество спален 9
Кол-во ванных комнат 4
Продаётся дом в Cullera в районе Cullera, располагается на 1 этаже. Общая площадь 540.00 м2,…
$706,520
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Таунхаус в Cullera, Испания
Таунхаус
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Продается земельный участок площадью 1050 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
$274,954
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Таунхаус с балконом, с террасой, с садом в Sueca, Испания
Таунхаус с балконом, с террасой, с садом
Sueca, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 231 м²
Представляем  вам этот красивый трехэтажный дом с частным бассейном на пляже Лас Пальмерас в…
$444,291
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Таунхаус в Cullera, Испания
Таунхаус
Cullera, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Дом с очень удобным расположением в спокойном районе. Множество баров, кафе или ресторанов, …
$224,963
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Таунхаус с балконом, с лифтом, с террасой в Cullera, Испания
Таунхаус с балконом, с лифтом, с террасой
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 252 м²
Новостройка. Таунхаусы в Кульере - комплекс из 29 домов. Каждый таунхаус имеет три этажа с …
$249,430
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Вилла в Cullera, Испания
Вилла
Cullera, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Роскошная вилла в современном стиле в городе Кульера, в закрытой урбанизации площадью 15 000…
$609,899
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Вилла в Llauri, Испания
Вилла
Llauri, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 259 м²
Расположен в Сан-Софи ( на высоких постах Ллаури ) в тихом месте с несколькими впечатляющими…
$316,713
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Таунхаус с балконом, с мебелью, с террасой в Cullera, Испания
Таунхаус с балконом, с мебелью, с террасой
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 м²
Продается городской дом в историческом квартале Кульеры у подножья замка. Дом построен в 19…
$103,025
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Таунхаус в Cullera, Испания
Таунхаус
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 153 м²
Новострой! Трехэтажный таунхаус с видом на море из всех комнат и частным бассейном! Располож…
$315,948
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Таунхаус в Cullera, Испания
Таунхаус
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 290 м²
Новострой! Трехэтажный таунхаус с видом на море из всех комнат и частным бассейном! Располож…
$294,951
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Вилла в Sueca, Испания
Вилла
Sueca, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 380 м²
Шале в шведском городе близко к центру города и легкого acceso.Se находится в 6 км от пляжа …
$792,631
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Дом 7 комнат в Cullera, Испания
Дом 7 комнат
Cullera, Испания
Число комнат 7
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Добро пожаловать в прибрежный рай в Cullera, где элегантность и роскошь сочетаются в этой ве…
$3,20 млн
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Таунхаус в Cullera, Испания
Таунхаус
Cullera, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 131 м²
Spectacular semi-detached house in Cullera, is único after straight line of the beach is at …
$359,940
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Таунхаус в Cullera, Испания
Таунхаус
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 156 м²
Новострой! Трехэтажный таунхаус с видом на море из всех комнат и частным бассейном! Располож…
$315,948
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Дом 5 комнат в Cullera, Испания
Дом 5 комнат
Cullera, Испания
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Представляем вашему вниманию прекрасную виллу на участке 900 м2, с собственным бассейном, пл…
$712,040
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Таунхаус в Cullera, Испания
Таунхаус
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Новострой! Трехэтажный таунхаус с видом на море из всех комнат и частным бассейном! Располож…
$287,952
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Дом 4 комнаты в Llauri, Испания
Дом 4 комнаты
Llauri, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся дом в Alzira в районе C.P Maria Aguas Vivas. Общая площадь 400.00 м2, дом 2024 год…
$2,09 млн
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Вилла в Cullera, Испания
Вилла
Cullera, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 1 000 м²
Этот зрелищный Chalet de Luxe, расположенный в лучшей городской местности в Каллере (Cap Bla…
$1,31 млн
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Вилла в Cullera, Испания
Вилла
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Виллы стиля модерн с великолепными видами на море. В элитной урбанизации Кап-Блан де Cullera…
$199,967
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Вилла с сауной в Cullera, Испания
Вилла с сауной
Cullera, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 211 м²
Продается таунхаус в Кульере 2007 года простойки. Из каждой комнаты открывается вид на среди…
$253,958
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Таунхаус в Cullera, Испания
Таунхаус
Cullera, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
ЗАБРОНИРОВАННЫЙ/ЗАБРОНИРОВАННАЯ - Предлагается к продаже таунхаус в Racó de Cullera, располо…
$259,957
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Вилла в Cullera, Испания
Вилла
Cullera, Испания
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 725 м²
Шикарная вилла на первой линии моря в Кульере. Находится в наилучшей зоне города. Потрясающи…
$1,01 млн
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Типы недвижимости в la Ribera Baixa

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таунхаусы

Параметры недвижимости в la Ribera Baixa, Испания

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