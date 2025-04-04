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Продажа домов в Ойя-де-Буньоль, Испания

12 объектов найдено
Вилла в Chiva, Испания
Вилла
Chiva, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
The Forest (Chiva) sells to itself a luminous town in urbanización to 18 km from cardinal Va…
$274,954
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Вилла в Chiva, Испания
Вилла
Chiva, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 310 м²
Вилла в элитной закрытой урбанизации в 10 мин езды от Валенсии. На первой линии гольф-полей.…
$475,070
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Вилла с сауной в Chiva, Испания
Вилла с сауной
Chiva, Испания
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 11
Площадь 1 610 м²
Эксклюзивная вилла класа люкс в 15 км от Валенсии расположена на земельном участке 3300 м2 в…
$1,85 млн
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Дом 6 комнат в Godelleta, Испания
Дом 6 комнат
Godelleta, Испания
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Продаётся дом в Godelleta в районе El bosque. Общая площадь 170.00 м2, участок 750 м2, дом 2…
$314,622
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Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
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Таунхаус в Chiva, Испания
Таунхаус
Chiva, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
и продает гребные бездельники в урбанизаци & # 243; n Лес (тиклейн). Он имеет 4 спальни, 3 …
$158,974
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Вилла в Chiva, Испания
Вилла
Chiva, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 500 м²
Valencia Rusa предлагает к продаже виллу класса люкс в закрытом частном жилом комплексе El B…
$643,324
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Вилла с сауной в Chiva, Испания
Вилла с сауной
Chiva, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 650 м²
Большая красивая вилла в пригороде Валенсии в шикарной урбанизации El Bosque площадью 650м2:…
$479,920
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Таунхаус в Chiva, Испания
Таунхаус
Chiva, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 206 м²
Таунхаусы в элитной урбанизации в 20 км от Валенсии с видом на горы и гольф поля. Охраняема…
$237,461
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Вилла в Chiva, Испания
Вилла
Chiva, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Себе продает светлый город в ней urbanización Лес (Козлиная бородка). Состоит из 4 двойных…
$329,945
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Вилла в Godelleta, Испания
Вилла
Godelleta, Испания
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 900 м²
Прекрасная вилла с видами на гольф поля, расположена в жилом коплексе закрытого типа El Bosq…
$1,20 млн
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Вилла в Godelleta, Испания
Вилла
Godelleta, Испания
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 537 м²
Продаётся великолепная вилла в пригороде, всего в 20 минутах от Валенсии, расположенная в ти…
$449,925
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Вилла в Chiva, Испания
Вилла
Chiva, Испания
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Chalet de dise & # 241; или современный и современный, с отличной конструкцией & # 243; n, р…
$379,937
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Параметры недвижимости в Ойя-де-Буньоль, Испания

Недорогая
Элитная
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