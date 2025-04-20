Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Испания
  3. el Puig de Santa Maria
  4. Жилая
  5. Дом

Продажа домов в el Puig de Santa Maria, Испания

3 объекта найдено
Таунхаус в el Puig de Santa Maria, Испания
Таунхаус
el Puig de Santa Maria, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 140 м²
Предлагается к продаже дом на первой линии пляж с потрясающим видом на море. Удобное располо…
$464,923
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в el Puig de Santa Maria, Испания
Дом 4 комнаты
el Puig de Santa Maria, Испания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Продаётся дом в El Puig de Santa Maria в районе Puig. Общая площадь 244.30 м2, дом 2027 года…
$327,713
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
ALEGRIA REAL ESTATE
Языки общения
English, Русский, Español
Таунхаус в el Puig de Santa Maria, Испания
Таунхаус
el Puig de Santa Maria, Испания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 150 м²
Продается светлый таунхаус в Эль Пуиг (Валенсия). Он состоит из 3 спален, 2 ванных комнат, 1…
$274,574
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов