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Виллы в Oliva, Испания

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1 объект найдено
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой в Oliva, Испания
Вилла 2 спальни с балконом, с мебелью, с террасой
Oliva, Испания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 282 м²
Продается дом с земельным участком в Оливе. Сельхоз земля. Есть основной дом, голубятня, гар…
€165,000
Realting.com
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